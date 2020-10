annonse

Frykter nytt valgkamp-stunt.



I USA skaper den nye Blexit-bevegelsen forbitrelse hos Demokratene. Navnet Blexit, satt sammen av «black» og «exit», har nemlig som mål å oppfordre afroamerikanske velgere til å forlate Det demokratiske parti.

Blexit-bevegelsen, som kjennes på sine lyseblå trøyer med påskriften «Blexit Backs the Blue» (Blexit støtter politiet), er blitt stadig mer synlig i gatebildet idet presidentvalget 3. november nærmer seg med stormskritt.

Da Trump holdt tale til sine tilhengere utenfor Det hvite hus 10. oktober, var det store innslag av lyseblått å se i folkemengden.

Nå frykter Demokratene at det velregisserte stuntet skal få oppmerksomhet hos enda flere afroamerikanere, som er en viktig velgergruppe for partiet.

Demokratenes mottrekk er derfor å fremstille Blexit-medlemmer som ofre for utnyttelse, herunder kjøpt og betalt for å delta på støttemarkeringer. Afroamerikanere har angivelig ingen selvstendig vilje, herunder i utviklingen av partipolitisk preferanse, er det implisitte budskapet fra Demokratene, blant annet i følgende tweet.

– De betaler sorte personer for å risikere livet sitt som heiagjeng for den COVID-smittede rasist-presidenten, tordner Jesse Lehrich, tidligere talsmann for daværende utenriksminister Hillary Clinton.

they're paying Black people to risk their lives as props for the COVID-infected racist president. https://t.co/BHw7uTSfzo https://t.co/2VGNsfKnh1

they're all in blue cuz Candace Owens paid for their travel & required they wear BLEXIT shirts.

Med «de» viser Lehrich til Blexit-organisasjonen som i 2018 ble startet av mørkhudete Candace Owens, som er aktivist, forfatter og kommentator på republikansk side i politikken, foruten kritiker av Demokratene og Black Lives Matter.

Blexit-organisasjonen vedgår at de utbetaler reisestøtte for deltakelse på markeringer i Washington, D.C., men bedyrer at stipendene er behovsprøvd og i begrenset antall.

Hets og mobbing hører selvsagt også med – i venstresidens natur. Tilhengere av Black Lives Matter og Demokratene fremstiller Owen som en forræder og overløper ved å engasjere seg for Republikanerne.

BREAKING: Live footage of Candace Owens and the Black sycophants she brought to the WH to hear #Trump lecture them about how much he’s done for them celebrating being allowed into the Big House. #CandaceOwens #Blexit pic.twitter.com/bYUIRmKkhZ

På Twitter har Owens gitt svar på tiltale. Hun kaller utspillet «den snodigste, mest elitistiske oppvisningen fra Demokratene» noen sinne, og mener at Demokratene «gjør narr at folk som sliter økonomisk».

Owens støttes av flere Twitter-brukere, som mener det er en hyggelig gest at ubemidlede, men politisk engasjerte borgere kan får mulighet til å delta i fredelige demonstrasjoner.

Um… yes. We had a small group of attendees who asked for financial help to make the event so we secured travel stipends for them.

Mocking people who are struggling financially is the weirdest, most elitist, Democrat flex— possibly ever. https://t.co/eIC4cLSRCG

