annonse

annonse

Forberedelsene har begynt.

Fredag kunngjorde Demokratenes Nancy Pelosi, som er speaker i House of Representatives, underhuset i USAs nasjonalforsamling, at hun vil opprette en kommisjon med myndighet til å overføre presidentens makt til visepresidenten.

Kommisjonens arbeid skal munne ut i Presidential Capacity to Discharge the Powers and Duties of Office Act, en lov som klargjør forutsetningene og prosessen for å vingeklippe en president som anses mentalt uegnet til embetet.

annonse

Loven tar utgangspunkt i det 25. grunnlovstillegg, som åpner for at en president kan fjernes fra Det hvite hus hvis vedkommende anses uskikket eller uegnet til å regjere – eller «ute av stand» (incapacitated), som det formelt kalles.

Les også: Topp-demokrat lanserer forslag om å kunne kaste USAs president

På en pressekonferanse fredag understreket Pelosi at loven ikke gjelder president Donald Trump, og la til at Trump heller «vil få velgernes dom» i november. Isteden skal loven «gjøre folk trygge» på «statsstyrelsens stabilitet», sa Pelosi.

Pelosi: ‘This is not about Pres. Trump. He will face the judgment of the voters. But he shows the need to create a process for future presidents … a president’s fitness for office must be determined by science and facts’ pic.twitter.com/H216enTxQX — NowThis (@nowthisnews) October 9, 2020

annonse

Nyheten har gitt ny næring til påstandene om at Demokratene vil snike partiets radikale krefter, representert ved visepresident-kandidat Kamala Harris, inn bakdøren ved å stille med politisk moderate Joe Biden som presidentkandidat.

Les også: Tjue prosent av demokratenes egne velgere tror Joe Biden lider av demens

Deretter skal Biden strippes for makt hvis han vinner presidentvalget 3. november. I så fall vil Harris bli fungerende president (acting president), men dog ikke president, ifølge lovforslaget som nå er under utarbeidelse.

annonse

Tidligere Speaker of the House Newt Gingrich, som tilhører Donald Trumps parti, mener at «Biden, ikke Trump, er målet».

Pelosi is talking about 25th amendment replacing incapacitated President as trial run for replacing Biden with Harris next Spring if they win. She can have a San Francisco radical as President (Feinstein is also from San Francisco as is Governor Newsom).Target is Biden not Trump. — Newt Gingrich (@newtgingrich) October 9, 2020

– [Dette er] en generalprøve for å erstatte Biden med Harris neste vår (etter president-innsettelsen 20. januar, journ.anm.), hvis de vinner. Hun kan få en San Francisco-radikaler som president, skriver den republikanske topp-politikeren.

Donald Trump har selv uttalt seg om Pelosis planer. På Twitter påstår Trump at «Gale-Nancy» og Demokratene så raskt som mulig ønsker å stue Biden inn på bakværelset.

Crazy Nancy Pelosi is looking at the 25th Amendment in order to replace Joe Biden with Kamala Harris. The Dems want that to happen fast because Sleepy Joe is out of it!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020

Hvis visepresidenten og et flertall av regjeringen beslutter å frata en president hans makt, må vedtaket godkjennes av to tredjedeler av Senatet og to tredjedeler av Representantenes Hus hvis presidenten påklager vedtaket.

Les også: Demokratene håper på poststemme-seier i vippestat

Men hvis Pelosi får det som hun vil, skal denne vurderingen av presidentens dyktighet og myndigheten til å frata ham makt («discharge the powers and duties of the presidential office») overføres til Pelosis nye kommisjon.