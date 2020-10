annonse

Styrtrik, mannevond og svært ufin, sågar ovenfor sine egne – møt komiker Sigrid Bonde Tusvik.

I et dybdeintervju i VG får vi et lite innblikk i hvordan det må være å måtte leve sammen med denne kvinnen. Ordet mareritt får en annen mening.

Med en splitter ny elektrisk Porsche og jugendvilla i Solveien på Nordstrand i Oslo, kanskje den gaten i hovedstaden med flest millionærer, pønsker hun ut nye ondskapsfulle ting hun kan bruke i podcasten «Tusvik & Tønne», som hun driver sammen med Lisa Tønne.

Ektemannen Martin (40), som er sjef i VG, får høre hvor ubrukelig han er av sin kone, og med det vi vet hva avisen driver med av journalistikk, så er det vanskelig å være uenig med henne akkurat der. Men selv han får min sympati når jeg ser hva hans kone får seg til å si om sin mann:

– Martin bør tåle at jeg sier at han er ubrukelig. Historiene jeg forteller er jo sanne. Tenk at han for eksempel har trodd at vi har selvrensende do! At han ikke skjønner at det er jeg som går og skurer dassen!

Den «dassen» skulle vel ikke være lagd i gull, er den vel?

Så her tvinges både Martin og alle vi andre som kom i skade for enten å lese dette, eller ha overvært det når hun står på scenen eller spyr ut sin eder og galle i podcasten, til å overvære ydmykelsen av ektemannen.

For hva har vel en sånn ting i offentligheten å gjøre? Martin liker ikke å gjøre husarbeid, Sigrid er irritert over dette. Vel, her er mitt råd: Skaff dere en hushjelp!

Økonomien burde vel strekke til.

Tusvik ser heller ingen problemer i å utlevere sin egen familie fra scenen, ikke engang barna sine.

– Jeg synes det er overraskende at en anmelder kan mene at jeg skal ha samtykke fra mann og barn for å snakke om dem fra scenen, sier hun blant annet.

Det som virkelig er overraskende her, er hvor ufølsom denne kvinnen er. Man må jo nesten kunne si hatefull. Med små barn som ikke har noen mulighet til å kunne forsvare seg selv eller forstår hvordan de blir latterliggjort av sin egen mor når hun opptrer, så er dette bare tragisk.

Tusvik selv mener her at folk blir for lett krenket. Hun sier at barna hennes foreløpig er for små til å forstå, så det gjør ingenting om hun driter dem ut på scenen.

– Hvis det er så lite som skal til for at folk blir krenket, skjønner jeg ikke hvordan standupkomikere skal overleve i dette krenke-samfunnet vi lever i. Vi tar ikke hensyn til barna mine ennå, svarer Sigrid.

Hennes dobbeltmoral synes heller ikke å ha noen grenser. Før kommunevalget skrev mangemillionæren som bor på et sted hvor kun de mest priviligerte mennesker i Norge bor, følgende på Facebook:

«Hvis Donald Trump vant velgerne i USA fordi han snakker rett fra levra, vil Une Bastholm definitivt vinne valget her hjemme med sitt ekte raseri. Ja, jeg ble sint på mandag. Engasjementet kom fra hjertet. Det handler om at vi har en statsminister som ikke inkluderer de 40.000 klimastreikerne når hun refererer til “folk”. Vi er nødt til å løfte blikket i denne valgkampen. De politiske veivalgene vi gjør her hjemme kan bidra til at vi får en mer rettferdig verden for de som bor i andre land, våre barn og de som kommer etter oss. God helg! ❤»

Hennes ektemann synes bare det er morsomt å bli driti ut av sin kone. Han er jo tross alt sjef i VG.

– Jeg synes dette er det beste hun har gjort av standup. At det går ut over meg, spiller ingen rolle, bare det er morsomt. Du kan ikke være sammen med en standupkomiker hvis du blir fornærmet av det som blir sagt, det nytter ikke å påpeke alle nyanser som ikke er sanne. Er det gøy, må du bare deale med det, sier Martin.

Han er jo kun et produkt av den nye tiden hvor myke menn er det som er «in». Men Tusvik går for langt når hun uttaler følgende:

– Om jeg hadde tatt en personlighetstest, ville den nok vist at jeg lett kjenner på skyldfølelse, men ikke skam. Hovedgeskjeften til «Tusvik & Tønne» er å få jenter til å slutte å skamme seg. Skammen holder jenter tilbake. Menn gjør nesten ikke en skitt, likevel roses de opp i skyene. Mens jenter sitter og skammer seg og ikke synes de er gode nok.

Menn gjør altså nesten ingenting? Det er heller ingen av dem som skammer seg og ikke synes de er gode nok?

Dette er en hatefull ytring mot menn og bør få tilsvar deretter. Det skal hun da også få.

Sigrid Bonde Tusvik:

Synes du ikke din far bør roses opp i skyene for å ha gitt deg livet i gave, tatt hånd om deg og gitt deg alt i oppveksten?

Hva ville samfunnet i dag ha vært om det ikke var for menn? Hvor langt ville utviklingen ha kommet? Selvsagt skal kvinner ha de samme rettighetene som menn, noe de definitivt ikke har i den gruppen du så varmt beskytter og snakker rosende om, nemlig muslimene, mens du beskriver skribenter i Resett som folk med svekkede evner og som bor i sluket.

Er det noen jenter som sliter med skam, så er vel muslimske jenter som lever under sosial kontroll i en særklasse der.

Du er en person som ikke går av veien for å såre andre, om det er Sylvi Listhaug eller din egen ektemann (jeg tipper nemlig at han nok ikke synes du er så morsom hele tiden, men bare ikke tør si det) men som selv står frem og beklager din nød over å bli kalt for «heks» og «fitte».

En person som fra sitt høye slott utbasunerer sitt politisk korrekte budskap når det måtte passe for å kunne tiltrekke seg folk til egne forestillinger hvor du kan såre de du ikke liker.

I min verden er du en ondskapsfull og egoistisk person som har liten forståelse for noe annet enn det ditt trange og nedsnødde ego til enhver tid forteller deg.

Jeg er en mann og skribent i Resett. Du hater meg sikkert bare på grunnlag av det. Jeg har jo svekkede evner og bor i sluket tross alt. Men det er slik at den dagen kvinner kan gjøre all den drittjobben som menn gjør, og har gjort opp igjennom tiden, som kloakkarbeide, tungt industrielt arbeid, veiarbeide og krabbefiske for å nevne noe, så kan vi begynne å snakke.

Men inntil den dagen kommer, så bør du takke din skaper for mannen. For hva skulle du vel gjort om det ikke fantes noen?