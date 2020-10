annonse

Sean Conley som er legen til Trump sier at tester gjort lørdag viser at han ikke lenger er en bærer av koronasmitte.

– I kveld er jeg glad for å melde at i tillegg til at presidenten møter kravene til å gå ut av isolasjon, viser denne morgenens koronaprøve at han etter dagens standard ikke lenger regnes som smittefarlig, sier Conley.

