– Vil du bli vaksinert mot demokratiet, er det bare å snakke i fem minutter med en gjennomsnittsvelger, skal en kjent entitet ha uttalt.

Og er det noe som virkelig er blitt aksentuert etter å ha bivånet den amerikanske valgforestillingen minutt for minutt, så er det ikke minst samfunnets ypperste kombattanters totalt manglende interesse for å debattere substansiell virkelighet.

Den politiske striden med saklige synspunkter på samfunnets gjøren og laden er konvertert til en rejäl höjdare av følelsesmessige bikkjebrøl og drittslenging historikere trolig må tilbake til avviklingen av det dekadente romerske rikets senat for å finne tilsvarende.

Kvasireligiøst

Det skal ikke mye sosial pottetrening til for å annamme at når et presumptivt høyt sivilisert samfunn brått ramler ut i en slik styringsudyktig hengemyr, må diagnosen innebære elementer av akutt menneskelig forfall. Verdensriker har kommet og gått og deres fall er ofte kommet relativt brått på omgivelsene. Men senkes guarden rundt samfunnskontrakten vis a vis gnagerne på utsiden er løpet raskt kjørt. Overmette infantile ”voksnes” drømmerier om nirvana og paradisiske blomstertilstander her og nå er nok til at hardt opparbeidet velstand og trygghet svinner som dugg for solen når seriøst politisk og sosialt håndtverk uteblir til fordel for kvasireligiøst føleri vi kjenner fra skrikende og hylende troende i transe.

Virkeligheten – føleriets fiendebilde

Et hvert menneske uten en realistisk mening med livet forfaller til ren vegetering. Med dertil påfølgende selvsentrering der enhver liten utfordring lett kan blåses opp til uante dimensjoner. Da gjelder det å projisere skyld mot noen. Det sier seg da selv at når bortskjemte, selvsentrerte mennesker finner hverandre på sosiale medier er ikke veien lang til at den gode fiende kommer rekende på en fjøl – i ren selvmedisinering.

Sosiale medier kan således paradoksalt nok bli samfunnsstabilitetens verste fiende. Her kan millioners frustrasjon finne utløsning og konsensuskulturens verste sider finne utløp. Det minste ubehag kan blåses opp og pleies omsorgsfullt av titusener med ditto bisarre egenkulturelle ståsteder. Men det viktigste er likevel at noen andre må ha skylden for at ”jeg føler meg litt uttafor i dag”. Og hvem er mer naturlig å nagle til pelen enn en hvithudet, lett kvapsete eldre milliardær med ung, vakker hustru, som litt løs i leppa ikke engang tigger deg om fornyet tillit, men full av retorisk selvtillit regner med akkurat din stemme som innlysende. Alle tiders drømmefiende i sosiale mediers tesalonger. Politikk er en ting. ”Se heller til at denne drittsekken får seg en real omgang verbal juling”, så glemmer du ubehag og livets realiteter for en stakket stund.

Trøkket må alltid øke

Men føleri, lik all annen beruselse, kommer og går. Derfor har misnøye-generalinnene skjønt at trøkket ikke bare må opprettholdes, men øke i kraft for å beholde momentumet. Straks det uteblir dukker trøtte, naturnødvendige behov for mat, klær og husly (= politikk) opp igjen og beruselsen er som blåst av banen. Og slike nedturer tåler ikke sandblåste luksus-ganglier. Vær derfor sikker på at dagene som kommer til slutt vil ende med bøttevis av nye, uverifiserbare utspill som tåkelegger fullstendig hva valget dreier seg om. For midt oppe i hva de fire neste årene kan by verden av praktiske løsninger, ser de fleste ut til heller å være opptatte av den ene eldre herrens private viderverdigheter. Og KUN det. Hjelpe seg mann!

Redningen

Men heldigvis – rett etter 3. november kommer julen som en reddende engel med føleriets koldtbord og serverer oss alle nye følelsesraid der realitetene daler ned i skjul mellom rørende barnesanger, glitter og stas så vi trygt kan fortsette å gi oss go’følelsene i vold. Og vips er vi i 2021 med nye puppeglipp for Kim Kardashian og ”avsløringer” om Petter Stordalens nye – også denne gang – sitt livs største kjærlighet. Alt mens han anbefaler bruktkonene på det varmeste. Hva er vel dødsens kjedelig politikk når oljen flyter og Nancy ”feelgood” Pelosi & co kan trekke nye jokere opp av de museale mamelukkene? Nevnte jeg brød og sirkus.?