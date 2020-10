annonse

annonse

Det kan være gode argumenter mot å stemme på et partinavn som kan virke ekskluderende for de som ikke bekjenner kristen tro.

Som sentral tillitsvalgt i Partiet De Kristne har jeg selv foreslått å endre navn. Det er likevel et argument som er svært sterkt for at flest mulig bør stemme Partiet De Kristne (PDK) ved neste Stortingsvalg. Definisjonsmakten på hva som er kristen politikk i Norge har frem til nå utelukkende tilhørt Kristelig Folkeparti. Og det trengs å utfordres.

I PDK tror vi at grunnverdiene i kristen tro sammenfaller med en frihet som vi kun finner på borgerlig side i den politiske aksen. Vi tror på nasjonalstaten og mindre på overnasjonale styringsorgan. Vi tror på private initiativ og en liten stat. Vi ønsker lavere skatter og avgifter. Vi tror at kristne verdier er bedre enn andre verdier og vi tror på familien som den viktigste byggesteinen i samfunnet. Vi tror at både far og mor er viktig og at det bare finnes to kjønn. Vi tror på et sterkt forsvar, trosfrihet, ytringsfrihet og toleranse for andre meninger.

annonse

Les også: Identifiserte IS-kvinnen: PDK-leder starter kronerulling for å dekke Resetts saksomkostninger

Vi tror på bekjempelse av kriminalitet og vi mener at flyktningkriser ofte løses best lokalt. Vi tror på initiativ til å hjelpe mennesker i nød, men mener at hjelp ofte ytes best der hvor flyktningene har sitt nærområde. Vi tror at pressestøtten i Norge bør fjernes slik at det gjensidige samspillet mellom presse og myndigheter redefineres. Vi ønsker å stanse utbyggingen av vindturbiner som ødelegger norsk natur. Vi ønsker å rive flest mulig bompengestasjoner da dette hindrer vår frihet og opprettholder overvåkning. Alt dette skiller oss fra venstresiden og sentrum.

Vi tror at forståelsen av kristen politikk i Norge trenger en endring. Og da er den beste måten å gjøre det på å stille til valg med et partinavn som Partiet De Kristne. Navnet er derfor en invitasjon til alle som ønsker å endre forståelsen av kristen politikk i Norge. En stemme til Partiet De Kristne høsten 2021 vil bidra til å definere kristen politikk på borgerlig side. Få Norge tilbake på rett kurs.