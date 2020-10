annonse

Akademikerpartiet? Høyre Light?

Lørdag publiserte Resett saken «Kritiserer Arbeiderparti-ledelsen: – De er for langt unna arbeidsfolk» om at arbeiderklassen føler seg fremmedgjort i Arbeiderpartiet.

I partiets stortingsgruppe har åtte av ti representanter høyere utdannelse, mens partiet ledes av mangemillionær-arvingen Jonas Gahr Støre fra beste Oslo vest.

Industriarbeidere som Klassekampen har snakket med, forteller hvordan de opplever at partiets ledelse og folkevalgte lytter mer til klimaungdom og kommunikasjonsfolk enn til «gutta på gølvet», de som arbeider i manuelle, ofte tunge yrker.

– Tonen ute i produksjonen her er at folk ikke kjenner seg igjen i Ap, og at avstanden er blitt større og større, sier Lasse Walheim ved bildelefabrikken Kongsberg Automotive på Raufoss i Vestre Toten i Oppland.

Det er også langs mellom arbeidere på Arbeiderpartiets valglister. Da nominasjonskomiteen i Oppland Arbeiderparti nylig la frem sitt forslag til kandidater i stortingsvalget 2021, var både en foreslått industriarbeider og en sykepleier skrotet, skriver Klassekampen.

Hva mener leserne?

Flere Resett-lesere er skjønt enige om at Arbeiderpartiet ikke lenger er et parti av arbeidere – i beste fall bare for arbeidere.

– Som arbeidende i over 40 år, må jeg si at det er lite i AP jeg kan relatere til arbeiderklassen. De er langt fra grasrota, beklager Rita seg. Hun får støtte fra Jon og Leif, som skriver:

– Ap er ikkje oss på golvet lenger.. Lenge siden Arbeiderpartiet hadde noe som helst med arbeiderklassen å gjøre👎.

– de har ikke vært arbeidernes parti på LENGE.. det er bare en illusjon, istemmer leseren «Don Rosa».

Tom mener at akademikere omfavner sosialistisk tankegods som en hobby fordi fysisk arbeid ligger så fjernt fra deres eget daglige virke. Samtidig vil de gjerne være «ekte» arbeidere, og tviholder derfor på arbeiderparti-navnet, teoretiserer han.

Foreslår navnebytte

På Facebook spurte Resett leserne om Arbeiderpartiet burde skifte navn og i så fall til hva, siden det angivelig nesten ikke er arbeidere igjen i partiet.

Tilbakemeldingene var mange – og kreative. Araberpartiet, Akademikerpartiet, Avundspartiet, Avgiftspartiet og Arrogansepartiet – alle med forbokstaven A – er forslag som går igjen.

Akademikerpartiet er imidlertid det forslaget som flest tilrår. Da kan Arbeiderpartiet dessuten beholde «Ap», dagens forkortelse av partinavnet, argumenterer leseren Frank.

– Som den globtrotteren og EU fan sjefen (Støre, journ.anm.) og de fleste gjenværende i partiet i dag må en ha et mer internasjonalt navn, og da foreslår jeg: “Høyre light” 🤔🙃😁, sier Erling med et glis.



– Med 7 halvmåner i logoen, bør det vel bli: Araberpartiet, skriver Turid. Arbeiderpartiets logo viser en stilisert rose som er sammensatt av sju blader – og for den som har falkeblikk, er det mulig å tolke bladene som halvmåneformet.

Jonas Vitner

I en kommentar hos Medier24 10. oktober mener samfunnsdebattant Kjetil Rolness at Arbeiderpartiet, særlig fylkeslaget i Oslo, stadig mer ligner på en sekt. Dét er en analyse som Resett-leser Tom-Vidar deler.

– AP burde bytte navn til Jonas Vitner. De har jo bevist den siste tiden at de er en sekt og ikke politisk parti, slår Tom-Vidar fast, med henvisning til behandlingen som Ap-veteran Jan Bøhler har fått etter at han meldte overgang til Senterpartiet. Over sytti lesere har gitt Tom-Vidars post tommel opp.



Andre mener at ikke navnet, men dagens ledelse må byttes ut. Det er nemlig like mange arbeidere i Arbeiderpartiet som det er italienere i italiensk salat, spøker Roar.

– Skifte ut alle i ledelsen og få inn arbeidsfolk med erfaring. Hjelper ikke så mye å bytte navn, når klovnene og tåke røra Støre, fortsatt står ved “roret”, mener Håkon.

– Hva med å sparke de i ledelsen og broilerne og la arbeids folk, få stemme inn de de ønsker. Uten partiboka som forkjørsrett, lyder Christers forslag.



– AP har glemt ka dæm ska stå for. Å i tillegg all skittkasting å lite konstruktiv politikk. Med vingling i ett så må det nå bli feil. Så Koss navn ja si det, undrer Marion, som ikke tar stilling til om Arbeiderpartiet dermed bør kalle seg Skittkaster- og vinglepartiet.



Navnet Akademikerpartiet går av med seieren i vår uhøytidelige enquête.

Her er imidlertid flere forslag fra Resetts lesere til partikontoret på Youngstorget:

Millionærenes kommunistiske diktaturparti

Globalistene

Akademikerne

Akademikerne uten praktisk arbeidserfaring

Kaviarsosialistene

Pratepartiet Pjatt Pjatt

Pampepartiet

EU-agentene

Allahs Parti

Skattepartiet

Akademisk Tenketank Parti

Offentlig ansattes parti

Yrkespolitikerne

Baksnakkpartiet

Intrigepartiet

Globalistisk Broilerparti

Millionpartiet

AP mot folket

Tåkelaget

Feige OverKlasse (FOK)