Black Lives Matter-kvinnen som kjørte inn i en folkemengde med Trump-supportere gjorde det med overlegg, hevder politiet.

I slutten av september skal en kvinne ha kjørt inn i en mengde Trump-tilhengere i Yorba Linda, California. Den svarte kvinne heter Tatiana Turner og er leder av en Black Lives Matter-organisasjon.

BLM organizer Tatiana Turner who plowed her car into crowd of Trump supporters in #YorbaLinda California is arrested and charged with attempted murder https://t.co/jgxTeoFM5A pic.twitter.com/0ljp5NQa49 — Blazing CatFur (@Blazingcatfur) September 27, 2020

Turner skal ifølge The Hill ha kjørt over hodet på en kvinne, og en mann skal ha brukket beinet.

«Hun plasserte kjøretøyet sitt slik at det kunne brukes som reservevåpen, og hun brukte kjøretøyet som et dødelig våpen, villig til å skade og drepe de som sto i veien for henne», sa distriktsadvokat Todd Spitzer i en uttalelse til AP.

Hendelsen skjedde på et lite sted i California der Trump-supportere hadde samlet seg. Kvinnen som nå er siktet for drap skal ha arrangert en motdemonstrasjon for Black Lives Matter, ifølge Daily Mail.

Flere har postet videoer av hendelsen på sosiale medier.

Moment of arrest pic.twitter.com/HtJyq1E7Y6 — The Conservative (@Conservative_ZA) September 27, 2020