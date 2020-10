annonse

Over 1000 migranter har ankommet Kanariøyene fra afrikanske land siden torsdag, melder danske TV2.

De 37 båtene med migranter skal ha kommet både til Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria og Fuerteventura opplyste Røde Kors lørdag ettermiddag.

Tenerife og Gran Canaria ligger bare ca. 30 mil fra Afrikas kyst, og har ikke opplevd en så stor tilstrømming av migranter siste ti år.

Menneskesmuglere og migranter har i den senere tid rettet sin oppmerksomhet mot Kanariøyene etter at EU-avtaler med Tyrkia, Libya og Marokko har skjerpet kontrollen med grensene mot disse landene.

En talsmann for Røde Kors sier at de fleste av migrantene som ankommer Kanariøyene er fra afrikanske land sør for Sahara. Alle migrantene er testet for koronaviruset. Ifølge Røde Kors kom det i årets 9 første måneder omtrent 6000 migranter til Kanariøyene, noe som er seks ganger flere enn det samlede antall migranter til øyene i 2019.