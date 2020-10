annonse

annonse

Venstresiden behøvde en ny samlende sak etter kommunismens fall på begynnelsen på 90-tallet, og fant den i multikulturalismen, skrev Frode Fanebust i 2019. Jeg er skjønt enig.

Glemt var krav om innvandringsstopp og gammel støtte til Israel som Midtøstens vestlige demokrati, fremtiden lå i slagordet ”Ja til et fargerikt fellesskap”. Da folket sa nei til EU og ja til EØS var det et ja til noe som lignet på nasjonal selvbestemmelse og mindre internasjonal medbestemmelse, og samtidig frasa vi oss kontrollen over hvem som skulle ha lovlig opphold i landet, et langt steg bort fra nasjonal selvbestemmelse og mot den multikulturelle staten som hadde fått sin spede start da pakistanere kom på slutten av 70-tallet og ble værende.

Det området som i dag er Pakistan, den gang Sind, ble okkupert i en svært blodig overtagelse av araberne på 700-tallet, en eksepsjonelt vellykket erobring siden arabere fortsatt hylles og verdsettes med navn og minnesmerker (Naipul, 1981). Arabernes blodige imperialisme ble også anvendt av spanjolene da de herjet i Mexico og Peru siden Spania da hadde vært under muslimsk kontroll i mange hundre år. Moderne Pakistan var på 80-tallet preget av diktatur, militærstyre med tidvise forbud mot politiske partier. Bare 15 % kunne lese og skrive, fundamentalistiske oppfatninger la en klam hånd over det akademiske liv. Det finnes ingen industri, ingen forskning, økonomien er bygget på fremmedtjeneste, emigrantene strømmer ut både lovlig og ulovlig.

annonse

Les også: Muslimen Vegar Jørgenstuen mener SIAN misforstår islam

Det har «i praksis vært en bred partipolitisk enighet om det norske multikulturelle prosjektet, som har brutt forbindelsen mellom folk og lederskap. Folket har bare kunnet velge hvilket retorisk innpakning de ville ha sin multikultur i,» skriver Fanebust. Forbindelsen mellom lederskap og befolkning er kuttet over, ledelsen bryr seg lite om hva folk mener, men innrømmer å ha mistet kontrollen over hva folk får høre. Lederne liker dårlig at dette sammensurium av en (opprinnelig) befolkning gjør seg opp egne meninger som passer dårlig med de multikulturelle godhetsambisjoner, og prøver å begrense uønskede ytringer ved å forby dem, på linje med EU. De ser ikke noen andre muligheter.

Norske ledere har store vanskeligheter med å definere det nye norske «vi». Ifølge J. Gahr Støre er «vi alle Abrahams barn» proklamert i en av Oslos moskeer i 2006, en avvisning av vår norske historie og kulturarv. Kong Harald prøvde seg med «nordmenn er alle som bor i Norge», og glemte alle nordmenn som ikke bor i Norge. Alle som bor i Norge er ikke nordmenn, skandinaver som opptrer som statsministre og prominente politikere i Somalia, Irak og andre land – noen mens de mottar trygd – er verken nordmenn eller svensker. Dette er utilbørlig naivt og vil kunne koste ikke bare skjorta men hele huset.

annonse

Det norske hus som ble bygget av Arbeiderpartiets «36,9 prosents superpolitiker» Torbjørn Jagland – anerkjent kanskje også i utlandet – var alt annet enn norsk og bygget på en grunn som ville gitt enhver geotekniker mareritt. Det er imidlertid klart at deler av innvandringen utgjør et viktig velgergrunnlag for hele venstresiden, en motivasjon for å fortsette utviklingen, uansett konsekvenser.

Venstresiden og identitetspolitikken er slått sammen til en ny revolusjonær kraft, som vanlig ute etter å ødelegge det bestående. Det oppstår en vekkelse «der nye mennesker dyrker nye idealer (klima, innvandring, rase, kjønn) på veien mot nye paradis og utopier, og igjen ruser de seg på vissheten om at akkurat dette målet er verdt ethvert offer – av og til eget, men svært ofte andres. Og de tar alltid feil».

Islamiseringen av Norge og Vesten kan sammenlignes med skjebnen til romfergen Challenger på 1980-tallet (Netflix); det viste seg å være problemer med startmotorene (boosters), under visse klimatiske forhold mistet pakningene som holdt de ulike delen sammen evnen til å holde drivstoffet på innsiden, med påfølgende katastrofe, eksplosjon og død. Utviklingen hang sammen med NASAs manglende evne til å oppfordre til og godta kritiske undersøkelser og offentliggjøring av disse. De fornektet til og med fakta etter katastrofen så lenge som mulig inntil det sprakk. Dette ligner på den tilstanden som det gjelder holdningene og reglene om muslimsk innvandring og medfølgende islamisering av Norge. De som administrerte dette prøver alle tiltak og knep for å holde lokket på, inntil kokepunktet, kanskje også etterpå, men ikke i lengden, det er umulig.

Innvandrere med muslimsk tilknytning utgjør allerede en betydningsfull norsk minoritet på om lag 5%, og en tredel av disse ønsker sharia innlemmet i den norske grunnloven (Ishaq, 2017). Alle demografiske prognoser peker på at andelen vil øke hurtig. Det er ingen grunn til å ikke tro at også andelen som ønsker sharia også vil øke med prosentandelen. Vi er dermed låst i en utvikling som vil gjøre islam til en dominerende faktor og sharia inkludert i det norske samfunnet. Det virker som norske politikere hverken kan eller tør stanse denne utviklingen.

annonse

Les også: Her ser vi konsekvensene av islam

For å sitere dansken Mikael Javling: «Islam, sådan som vi er kommet til at kende islam siden den islamiske revolution i Iran i 1979, skaber ufrihed, økonomisk stagnation, uvidenhed og vold, hvor end den bosætter sig. Derfor gælder det naturligvis om at begrænse dens bosættelse, om ikke andet i vores del af verden. Denne realisme har stadig svære kår i EU, hvorfor EU da også har udviklet sig fra at stå på de europæiske landes side til at tage migranternes parti. Det skyldes ikke dumhed. Det skyldes egohumanistiske idealer og for meget champagne. Lidt ligesom med palæstinenserloven. Bare i stor skala.»

Referanser:

Fanebust, F. 2019. Fra historiens ende til sivilisasjonskamp. I 246-277. I Courtis et al. Revolusjonens barn. Omnibus, Stavanger, 323 s.

Ishaq, B. (2017). Hvem snakker for oss? : Muslimer i dagens Norge – hvem er de og hva mener de? Cappelen Damm AS. ISBN: 978-82-02-55908-3

Naipul, V. S. 1981. Blant de troende. En islamsk reise. Gjøvik, 535 s.

Netflix. Challenger. The final flight.

Javling, M. Islams hus er forfaldent, hvor end det står.