Legene som har behandlet Donald Trump uttalte at presidenten var frisk nok til å dra tilbake til Det hvite hus. Det var det ikke alle journalistene som likte.

Det tok ikke mange dagene på sykehus før Donald Trump ble utskrevet. Etter tre dager var presidenten så frisk at ikke lenger trengte å oppholde seg på Walter Reed-sykehuset.

– Han kan trygt vende hjem fra sykehuset, sa hans lege Sean Conley, på en pressekonferanse.

– Ikke gøy

Men det som folk flest anså som en positiv nyhet, ble ikke godt mottatt av enkelte journalister som var tilstede på pressekonferansen.

En journalist trodde mikrofonen var slått av i det hun avslørte hva hun synes om presidentens friskmelding.

– Dette var ikke så gøy som i går, sa journalisten til en kollega mens hun lo. Se video under.

After Walter Reed doctors said President Trump is improving, a reporter was caught on a hot mic laughing and saying “That wasn’t as fun as yesterday!” pic.twitter.com/HGo2GixHyS

— Trump War Room – Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) October 5, 2020