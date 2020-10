annonse

annonse

En nyhetsproducer og hans sikkerhetsvakt er i varetekt etter at sikkerhetsvakten skjøt og drepte en Trump-tilhenger i byen Denver lørdag.

Ifølge flere amerikanske medier, herunder Fox 10 Phoenix (Fox News) og The New York Times, skal det ha vært konfrontasjoner mellom konservative Trump-supportere og Antifa-aktivister i byen Denver i USA.

I tumultene ble en angivelig Trump-supporter skutt og drept rundt klokken 15:37 lokal tid lørdag. Dette skjedde etter at vedkommende skal ha begynt å spraye rundt seg med pepperspray, skriver NYT.

annonse

Samme avis skriver at skuddofferet bar en t-skjorte med teksten «Black Guns Matter» og at han befant seg i høylydt diskusjon med flere andre menn. En av de sistnevnte forsvinner deretter ut av kamerabildet, og sekunder senere skytes skuddofferet. Lokalavisen Denver Post har publisert video som viser det kaotiske øyeblikket før skuddet eller skuddene falt.

"A 9NEWS employee and a 9NEWS contractor have been taken into custody. 9NEWS has not been in contact with either and does not know where either currently is." https://t.co/7PMWtLlhcJ — Kyle Clark (@KyleClark) October 11, 2020

Først ble det rapportert at mannen som hadde skutt Trump-supporteren var en Antifa-aktivist, men det ble tilbakevist av den lokale TV-stasjonen 9News, som tvitret at en av deres ansatte har blitt tatt i varetekt etter skyteepisoden.

annonse

Det skal dreie seg om en nyhetsproducer og hans sikkerhetsvakt. Bilder i flere medier viser tungt bevæpnet politi pågripe sikkerhetsvakten, som sitter på knærne mens han holder hendene over hodet.

Nyhetsproduceren skal ikke være mistenkt for drapet, men holdes i varetekt ettersom drapsmannen er en sikkerhetsvakt ansatt av TV-stasjonen.

Les også: Jubler over SIAN-dødsfall, drapstruer avdødes venner: – GODE NYHETER!!!! Det finnes en mindre morrapuler i verden

Antifa-aktivister feiret da de hørte at det var en Trump-tilhenger som var blitt drept.

annonse

– Yes! En mindre hvit nasjonalist! Fy faen så bra! Rett i den jævla skallen! Fuck yes!, skrek en ekstremist bare noen meter fra der den avdøde lå.

Videoer av skyteepsioden følger under. Resett advarer om sterke bilder.

Important context: man in “Black Guns Matter” shirt urges conservatives to mace him. “F*ck around and find out,” he says. Another man shoots the victim off screen during the altercation. pic.twitter.com/hzPC1gmQvO — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 11, 2020

Antifa celebrate the death of the man who was shot in Denver immediately after the shooting. pic.twitter.com/YQDN6TkeN3 — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 11, 2020

The Denver shooter, Matthew Doloff, has been charged with first degree murder. pic.twitter.com/LlqHR9vD00 — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 11, 2020