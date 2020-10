annonse

annonse

Etter mange års etterforskning skal USA og verden få innblikk i epostene som Hillary Clinton slettet da hun var utenriksminister.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa til Fox News at han vil offentliggjøre tusenvis av eposter som Hillary Clinton skal ha slettet fra en privat epostkonto som hun brukte da hun var utenriksminister.

– Vi har epostene. Vi skal frigi dem slik at det amerikanske folk kan se, sa Pompeo til Fox News-anker Dana Perino.

Utenriksminister Pompeo refser Clinton for hvordan hun har håndtert situasjonen.

– Du vil huske at det var klassifisert informasjon på en privat server. Det skulle aldri vært der. Hillary Clinton skulle aldri ha gjort det. Det er uakseptabel oppførsel, sa han.

Mike Pompeo tells Fox News’ @DanaPerino he has Hillary Clinton emails and will publicly release them before the election. pic.twitter.com/DJ0QYhWORG

— TV News HQ (@TVNewsHQ) October 9, 2020