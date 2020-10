annonse

Lever på to dollar dagen.

I tre tiår har folks levestandard steget jevnt og trutt i de fleste deler av verden, herunder utviklingsland i Afrika og Asia.

Men nå, takket være COVID-19, står verden foran en økning i global ekstrem fattigdom – for første gang siden 1988.

Det går frem av Verdensbankens rapport «Poverty and Shared Prosperity Report», som gis ut annenhvert år.

Main threats to poverty reduction:

😷#COVID19 is expected to push up to 115 million people into extreme poverty in 2020

💥Conflict has displaced almost 80 million people

🍃Climate change will drive between 68 and 132 million into poverty by 2030https://t.co/8Qj6UJwdmg

— World Bank (@WorldBank) October 7, 2020