annonse

annonse

Det opplyser produsenten.

Årsaken til den mye omtalte el-bilbrannen på Lilleaker i Oslo lørdag kveld synes nå å ha fått en oppklaring.

Opprinnelig meldte politiet ikke bare om brann i den aktuelle el-bilen, men nevnte uttrykkelig også flammer, noe som også ble gjengitt av nyhetsbyrået NTB.

annonse

– Det sto flammer ut av panseret, og man kunne se røykutviklingen i området, sa operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Les også: El-bilbrannen i Oslo: Polestar mener den ikke tok fyr

Påfølgende dag rykket produsenten Polestar ut med en pressemelding hvor de imøtegikk politiets opplysninger om brann, og påstod at det kun var røykutvikling.

annonse

Samtidig varslet selskapet at de hadde sendt et spesialist-team fra Sverige for å undersøke kjøretøyet, et eksemplar av modellen Polestar 2.

Nå mener Polestars teknikere å ha påvist hva som forårsaket røykutviklingen, som ifølge el-doningens eier var så kraftig at selve bilen var innhyllet.

Les også: Tesla-eiere fikk rekkevidden kuttet

Ifølge selskapet var det en kjølevæske-lekkasje i bilen, og fordampet kjølevæske ble oppfattet som røyk.

annonse

– Funnene til Polestar konstaterte også at det ikke var tegn til at det har vært brann i bilen eller at feilen er knyttet til hovedbatteriet. Det har ikke oppstått lignende episoder i noen av de andre markedene vi opererer i, skriver Polestar i uttalelsen.

I alt kjører det rundt 1.500 Polestar 2 på norske veier, ifølge NTB. Bilmerket Polestar eies av kinesiske Volvo, herunder tilvirkes modellen Polestar 2 i Kina.