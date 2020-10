annonse

annonse

Den femte basketballkampen i NBA-sluttspillet mellom Miami Heat og Los Angeles Lakers på fredag kan vise til bedrøvelige seertall.

Ifølge Daily Caller, som siterer TVLine og SportsMediaWatch.com, hadde kampen kun 5,7 millioner seere, sammenlignet med 18,22 millioner i fjor – en nedgang på hele 68 prosent. Seertallene føyer seg inn i rekken av historiske dårlige seertall for NBA i 2020.

Les også: Støtten til «Black Lives Matter»-demonstrasjonene synker drastisk i USA

annonse

Mange sporer den uheldige utviklingen til den økende politiseringen av NBA, og fremveksten av åpen manifestering av symbolikk til støtte for såkalt sosial rettferdighet (sosial justice), som «Black Lives Matter»–bevegelsen.

NBA-sjef Adam Silver innrømmer at dette forholdet har vært problematisk for seertallene og populariteten til basketballigaen, og sa i et intervju med ESPN at åpenlys støtte til «sosial rettferdighet» sannsynligvis vil forsvinne neste sesong.