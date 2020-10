annonse

CNN blir ansett av NRK og de største mediene i Norge som en «seriøs» nyhetsformidler, til tross for at de mobber presidenten med kallenavn.

Da hele verden fikk vite at helsetilstanden til USAs president Donald Trump var så god at han slippes ut av sykehuset, var det enkelte journalister som ikke klarte å skjule sin skuffelse.

CNNs korrespondent i det hvite hus, Jim Acosta, kom med en rekke bisarre uttalelser både på twitter og på direkten. I en twitter-melding hånet han presidenten og skrev at han var «coronavirus-lederen».

CNN-journalisten gikk deretter på direkten med programleder Wolf Blitzer der han omtalte Trump som en «keiser».

– Husk at dette ikke bare er presidenten som kommer tilbake til det hvite hus, dette kan være pasient null. Dette er virus som kommer tilbake til Det hvite hus. Det er uhyggelig stille inne i korridorene til West Wing. Keiseren har ingen ansatte i kveld, sa Acosta.

Media: @Acosta to @wolfblitzer: "Keep in mind this is not just the president returning to the @WhiteHouse, this may be Patient Zero. This is the #virus coming back to the White House. It is eerily quiet inside the corridors of the West Wing. The emperor has no staff tonight." pic.twitter.com/lIF1tAVqrW

— Porter Anderson (@Porter_Anderson) October 5, 2020