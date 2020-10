annonse

Frp mener Regjeringen må fjerne smutthullet i eiendomsskatten som gjør at kommunene kan øke skattenivået.

Ved å øke verdien på boligene kan kommunene unngå å følge avtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett for 2020, skriver Aftenposten/E24.

Avtalen var at den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille. Frps Helge André Njåstad, reagerer sterkt på at kommuner velger å overse avtaler et stortingsflertall har kommet frem til.

– Kommuner som snor seg unna stortingsflertallets retningslinjer jukser. Dette er klare føringer fra øverste hold og det forventes at dette følges, sier han.

Njåstad sier at Frp kommer til å kreve under budsjettforhandlingene at kommunene blir fratatt denne muligheten til fortsatt å øke eiendomsskatten.