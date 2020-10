annonse

Innvandrere fra ikke-vestlige land klumper seg sammen rundt Oslo.

Av SSBs tall over innenlandsk flytting fremgår det at det store flertallet av innvandrere klumper seg sammen i de tre tidligere fylkene Akershus, Østfold og Buskerud, tett rundt Oslo.

SSB-tallene er bestilt av Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Betegnelsen «innvandrere» omfatter både de som selv har innvandret, og norskfødte med to innvandrerforeldre.

– Betenkelig

Regjeringen har som mål å spre innvandrerne rundt i hele landet. Dette er stikk i strid med innvandrernes egne ønsker. De søker seg mot «det sentrale Østlandet», i praksis Akershus, Østfold og Buskerud, som er tre på topp for innvandrere på flyttefot. Også Vestfold har en liten pluss i nettoinnflytting. Øvrige fylker har nettoutflytting av innvandrere.

– Det betenkelige ved denne politikken er at det sitter veldig mange ordførere rundt i landet som er fullstendig klar over at dette skjer, og bosetter flere enn de har tenkt å klare å integrere, vel vitende om at disse kommer til å flytte fra bygda innen en viss tid. Og da sitter kommunen igjen med masse penger, og andre kommuner sitter igjen med problemene, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim til Document.

Akershus særlig populært

Særlig Akershus er populært blant tilflyttende innvandrere, ifølge SSBs tall. Det tidligere fylket har hatt nettoinnflytting av innvandrere fra andre fylker på over 4000 hvert år siden 2016. Dette er altså kun den innenlandske flyttestrømmen.

Ser man kun på landgruppen flyktninger oftest kommer fra (Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS), flyttet 1952 innvandrere til Akershus fra resten av landet de tre første kvartalene i fjor. På andreplass finner vi Østfold med 675. Buskerud hadde 436, Oslo 209 og Vestfold 99. Samtlige øvrige fylker hadde utflytting.

