Lederen for det franske partiet Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, stiller seg sterkt kritisk til EUs nye migrasjons- og asylpakt.

EU-kommisjonens plan for å reformere unionens innvandringspolitikk betyr blant annet at man vil gi opp Dublin-forordningen, som innebærer at asylsøkere må søke beskyttelse i første trygge land de kommer til, og kan bli sendt tilbake til dette landet, dersom de reiser videre. Ifølge Marine Le Pen vil planene bety at så mange som 60 til 70 millioner migranter vil komme til Europa de kommende årene. Hun mener at Europa «tar selvmord».

– Det er en organisert plan for en overtagelse av Europa og nasjonene det består av, sier Le Pen til TV5Monde.

– La oss ta tilbake nøklene

Hun mener at EU-kommisjonens planer vil lede til en ruinering av Europas sosiale sikkerhetsnett, en økning i arbeidsledigheten, boligkriser og en økning i kriminaliteten. Dessuten påpeker hun at det vil sørge for ytterligere spredning av fundamentalistisk islam på kontinentet vårt.

Hun mener at EU har «overlatt nøklene til Midtøsten-porten til Tyrkia», som ifølge henne bruker dette som pressmiddel mot Europa.

– I dag er de i ferd med å åpne dørene til Europas hus mot den tredje verden. La oss ta tilbake nøklene til Europa og Frankrike.

Uttalelsen kommer etter at de såkalte Visegrad-landene Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn gjorde det klart at de ikke støtter EU-kommisjonens planer.

Rassemblement National (Nasjonal samling) het tidligere Front National (Nasjonal Front).

