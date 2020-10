annonse

Den norsk-iranske samfunnsdebattanten Mina Bai sier at Iran er det eneste landet i verden hvor staten tvinger kvinnene til å dekke seg til.

– Selv i den sensurbelagte, strenge statlige TV-kanalen i Iran ble, det nylig nevnt i et program at ifølge en meningsmåling opponerer cirka 70 prosent av iranerne mot landets obligatoriske hijab-lovgivning, skriver hun i Nettavisen, og legger til:

– Det var interessant å se at motstanden mot obligatorisk hijab-lov er blitt så sterk, at selv myndighetene blir tvunget til å omtale det.

På tross av stor motstand så har kontrollen blitt hardere.

– På fredag sa imamen, som holder fredagsbønnen i millionbyen Isfehan, at sikkerhetstjenesten har plikt til å gjøre byen utrygg for kvinner med dårlig hijab.

Bai skriver at fredagsbønnen er ofte politisk, og imamen har mye makt. Da imamen sa det samme for fire år siden, ble flere kvinner angrepet med syre. Uten at myndighetene gjorde noe.

– Iran har den mest kvinnediskriminerende staten i verden, der kvinner blir diskriminert i fullt dagslys av systemet. Kvinner kan ikke bli dommere, statsoverhoder, vanligvis får de ikke skille seg uten grunn, de får ikke foreldrerett, deres vitnesbyrd teller halvparten av mannens, de arver halvparten av en mann og halvparten av det en mann får i forsikringsutbetaling, sier Bai, og tilføyer:

– For å gjøre saken enda verre, er Iran det eneste landet i verden med en obligatorisk hijab-lov. Dessverre kjenner få mennesker i verden til dette.

Hun mener at media i vesten svikter. Hun spør om årsaken er at de ikke vil fornærme muslimer, islamistiske stater eller islamister? Eller om de vil beskytte den muslimske minoriteten her i vesten? Kanskje det er av respekt for hijab?