annonse

annonse

NRK antydet torsdag kveld at militsgruppen som ville bortføre guvernør Gretchen Whitmer var «høyreekstreme». Nå viser det seg at en av de mistenkte som er arrestert advarer mot Donald Trump og er anarkist. En annen har deltatt på demonstrasjon til støtte for Black Lives Matter så sent som i juni

Det var store røde bokstaver på NRK kveldsnytt torsdag. Statskanalens USA-korrepondent Anders Magnus ble hentet inn på direkten og kunne melde at militsgrupper hadde planlagt å kidnappe Michigans guvernør.

Anders Magnus gjenga ukritisk det demokraten Whitmer hadde uttalt på en pressekonferanse, der guvernøren knyttet kidnappingen til den høyreorienterte gruppen Proud Boys.

Men nå viser det seg at to av de som har vært involvert i den planlagte kidnappingen er henholdsvis en BLM-sympatisør og en annen er anarkist. Sistnevnte, Brandon Caserta, er anti-Trump og hater politiet, melder Breitbart.

Trump-hater

«Joe Biden og Michigan-guvernør Gretchen Whitmer beskyldte president Trump for det påståtte komplottet om å kidnappe Whitmer, men en video som blir delt på sosiale medier viser en av de mistenkte kaller Trump en «tyrann» og en fiende», skriver Breitbart.

I en ny sak publisert søndag skriver Breibart at en annen mistenkt heter Daniel Harris (23). Han skal ha deltatt på en Black Live Matter demonstrasjon i juni hvor han til en lokal avis sa han var opprørt over drapet på George Floyd og politibrutalitet.

Breitbart skriver også at flere medier både i USA og England har knyttet de mistenkte til Donald Trumps støttespillere og at de er høyreorienterte. Det samme gjorde NRK som viste en klipp fra presidentdebatten i forrige uke der Trump ble spurt om Proud Boys.

Videoer av en av de mistenkte viser at han er anarkist som hater Trump og politiet. Andre voldelige grupper som er selverklærte anarkister og politi-hatere er Black Lives Matter og Antifa, men disse har ikke blitt knyttet til kidnappingsplanen.

Les også: – Antifa er en voldelig anarkist-kommunistisk bevegelse

Wow! This is big. Brandon Caserta, one of the ringleaders of the group of men arrested for a plot where the group planned to kidnap Gov. Gretchen Whitmer, hated President Trump too!

"Trump is not your friend dude"

He says Trump is "a tyrant" & calls President Trump an "enemy". pic.twitter.com/T5paEeTkiJ

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) October 8, 2020