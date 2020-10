annonse

En nyhetsreporter fant ingen Biden-supportere utenfor et valgkamp-arrangement i vippestaten Arizona.

Nyhetsreporteren fra Fox 10 var sjokkert over at det var så stille utenfor museumet der Biden og Harris hadde møtt opp.

– Det er egentlig ikke mye å se. Det er litt kjedelig her ute. Det er ikke den typiske presidentkampanjen. Vi ser ikke folk som driver kampanje utenfor. Vi ser ikke plakater eller noe som helst som skjer her, sa hun mens hun rapporterte direkte utenfor valgkamp-arrangementet.

På sosiale medier ble videoen delt flere tusen ganger. Sønnen til Donald Trump la ut videoen av den forbausede reporteren på sin egen twitter-profil.

– Dette er aldri et godt tegn, skrev han.

Never a good sign… https://t.co/P4PPRta5Ng — Eric Trump (@EricTrump) October 11, 2020

Til tross for at de fleste meningsmålinger viser at Joe Biden leder med 8 prosent i Arizona, var det ingenting som tydet på at entusiasmen er like bra som i Trump-leiren.

Da visepresident Mike Pence holdt folkemøte i Florida i helgen møtte det opp flere tusen Trump-tilhengere.

Donald Trump holder i kveld et stort folkemøte i nettopp Florida for første gang etter corona-diagnosen. Han skrev på Twitter at det vil bli et stort folkemøte.

See you in FLORIDA tomorrow night. Big Rally!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

