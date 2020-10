annonse

Statens sivilrettsforvaltning pålegger politiet å betale 10.000 kroner til Imram Saber for å ha navngitt ham som en kjent kriminell etter en pågripelse i 2017.

NTB skriver at Saber, som er kjent som Onkel Skrue i mediene og Oslos underverden, ble pågrepet på Sinsen sommeren 2017. Da tvitret Oslo-politiet at de hadde pågrepet en «kjent kriminell», og seinere bekreftet de overfor NRK at det dreide seg om Saber.

Dette mener Sivilrettsforvaltningen politiet ikke skulle gjort, og de tilkjenner Saber en oppreisning på 10.000 kroner, melder Dagbladet.

– Det var på sin plass at politiet fikk en smekk for sin identifisering ved bruk av Twitter. Taushetsplikten gjelder der også. Her virket det også ifølge vedtaket som at politiet bare ville vise muskler, ved å bevæpne seg og møte unødvendig mannsterkt opp, sier John Christian Elden, som representerer Saber.