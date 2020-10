annonse

annonse

En massiv demonstrasjon mot sosialisme og kommunisme i vippestaten Florida er gode nyheter for president Donald Trump.

Tusenvis av mennesker tok til gatene i Miami lørdag for det som ble kalt antisosialistisk og antikommunistisk bilparade. Miami PD estimerte at over 30 000 biler deltok i paraden.

De latinamerikanske demonstrantene ønsket frigjøring av Cuba, Venezuela og Nicaragua og advare USA om farene ved sosialisme, skriver Miami Herald.

Ønsker frihet

Delstaten Florida er en viktig vippestat i det amerikanske valget og over 25 prosent av befolkningen er latinamerikanere. I 2016-valget vant Donald Trump i Florida med en knapp margin, og helgens demonstrasjon er gode nyheter for presidenten.

Demonstrantene veivet Trump-flagg og hadde plakater der det stod nei til kommunisme og sosialisme.

Les også: Hør Bjørnar Moxnes skylde på kapitalismen i sosialistiske Venezuela

Latinamerikanske Alejandro Reyes vokste opp på Cuba og ble intervjuet av Miami Herald om demonstrasjonen.

– Jeg har ventet i 30 minutter på å flytte bilen min, men jeg kan ikke fordi gatene er fylt med så mange mennesker. De som har flyktet fra kommunistregimer sender et sterkt og tydelig signal til politikerne: Vi ønsker ikke avtaler med Castro-diktaturet. Vi ønsker frihet for Cuba, sa han til avisen.

Anti-kommunisme

YouTube-stjernen Alex Otaola var med på å organisere arrangementet.

– Jeg synes dette var massivt. Miami er veldig aktiv, noe vi ikke har sett på lenge. Antikommunisme er en faktor som forener samfunnene våre, så vel som støtten til president Trump, sa Otaola til Miami Herald.

Bilparaden inkluderte kubanere, venezuelanere, colombianere og nikaraguere som hadde flagg og bannere fra deres hjemland.

Flere la ut bilder og videoer på sosiale medier.

This explains why it took my family two hours to travel a few city blocks. We will never be a socialist country! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/3s6ZyDabia

— Christian J. Lasval (@christianlasval) October 11, 2020