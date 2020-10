annonse

Lederen av den statsstøttede organisasjonen Antirasistisk senter sier at humanitære organisasjoner må kjempe innbitt, selv for den minste flik av humanitet på det asylpolitikkens område.

– Vi har lært at vi kan leve med at flyktningbarn som har flyktet på nytt, denne gang fra en brennende søppelplass vi har kalt Moria, skriver han i Klassekampen, og nevner flere ting vil har lært:

– Vi har lært at lidelse lar seg ignorere. Livet vårt her nord går videre.

Berglund Steen mener at mange politikere har vent seg til i hovedsak å se en annen vei, og at den gamle norske samfunnskontrakten, om hva det humanitære Norge kjempet for, er delvis brutt.

Leder av Antirasistisk senter mener samfunnet har blitt gode til å finne grunner til å ikke hjelpe, og at vi gjør ingenting, eller i alle fall så lite som mulig.

– Det er kanskje enda verre enn det: Hvis vi godtar Moria, hvis vi lever med dette også, hvilke grenser for dehumanisering har vi da flyttet?, spør han, og gir oss svaret:

– La meg gjenta: Hvis man ser et flyktningbarn sove på gata etter at helvetesleiren hvor barnet bodde, brant ned, er det rasjonelt å tenke at det barnet bør bort fra asfalten. Det er passivitet som er irrasjonelt.

Berglund Steen skriver videre at samfunnet har ikke råd til at det grunnleggende idealet om solidaritet fortsetter å tape, og at solidariteten må gjenreises som en bærebjelke for samfunnet vårt.

