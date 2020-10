annonse

annonse

Carl I. Hagen har assimilering av innvandrere med på sin politiske smørbrødliste. Som vaskeekte innvandrer sier jeg ellers takk. Skisport på TV kan dere bleikfjesinger ha helt for dere selv.

Hagen har skrevet en lang tekst som oppsummerer hva han syns er riktig politikk for Norge i dag. Dette har jeg veldig sansen for. Jeg håper andre politikere følger dette eksempelet, og klargjør sine standpunkter i viktige spørsmål.

Det jeg derimot ikke har sansen for, er politikere som forsøker å diktere hvordan jeg skal leve livet mitt, utover at jeg ikke skal være en belastning for mine medmennesker. Hagen gjør nettopp det når han tar til orde for assimilering av oss innvandrere.

annonse

Det hører med til konteksten at Hagen tråkker i en allerede grundig nedtråkket salat. For eksempel tok Asle Toje til orde for det samme i en kommentar på Utrop for et par måneder siden. Dette er verdt å nevne, fordi Hagen og Toje gjør akkurat de samme feilene. Feil som setter de gode poengene de ellers kommer med helt i bakgrunnen.

Les også: Europa får 80 prosent av verdens asylsøkere: – Landene i nord mottar flere innvandrere enn hva borgerne er villig til å akseptere

Den første feilen er den grove generaliseringen Hagen og Toje gjør når de snakker om innvandrere. Hvis man først sier noe om innvandrere, må det stemme for både konservative muslimer fra Somalia, for vietnamesere, for amerikanere som har flyttet hit, og for individualistisk orienterte eksistensialister fra Iran (som meg). For meg er det helt klart at Hagen ikke har de tre siste gruppene i hodet når han tenker ut sine universelle løsninger for oss innvandrere.

annonse

Jeg har en viss mistanke om hvorfor så mange gjør nettopp denne feilen. Jeg tror det kommer av at man ser på problemer en helt spesifikk minoriotetsgruppe har, og man ser kanskje noen tiltak som ville løse deler av problemene. Men: ikke alle kan ta seg råd til å snakke om akkurat denne gruppen, for det har sine konsekvenser.

Den andre feilen er bruk av ordet «assimilering». Her er hva Wikipedia sier om dette ordet:

Assimilering defineres innenfor samfunnsvitenskapen som den prosess som gjør at en person eller en minoritet gir avkall på sin kultur og går over til å leve i henhold til majoritetskulturens dominerende verdier, normer og tradisjoner. Assimilasjon kan være påtvunget eller frivillig, eller den kan skje som følge av en prosess der nye generasjoner av en minoritet vokser opp i majoritetskulturen, og dermed tilegner seg denne.

Lenger ned på siden er det en relevant lenke til grove menneskerettsbrudd i form av tvangsfornorskning av samer utført i statlig regi i forrige århundre.

annonse

Jeg hadde ikke kritisert Hagen hvis han hadde brukt et ord som ikke innebærer kulturell assimilasjon. Jeg hadde til og med stemt i sammen med ham dersom han hadde presisert at innvandrere skal assimileres verdimessig. Men det er ikke det han tar til orde for. I sin ytterste konsekvens innebærer Hagens politikk at amerikanere i Norge ikke skal feire thanksgiving.

Les også: Marine Le Pen avviser EUs migrasjonspolitikk: – Det er en organisert plan for en overtagelse av Europa

Innvandrere trenger ikke å assimileres for å lykkes i Norge. Det er jeg selv og min familie gode eksempler på. Ingen av oss skjønner poenget av å se på skisport på TV. Alt som trengs er dette:

Vi kan ikke ha et verdisett som kolliderer med verdigrunnlaget i Norge. Vi må sette pris på individuell frihet, likestilling og demokrati. Dette innebærer bl.a. at evt. barn vi har skal gis samme frihet som barn av innfødte. De må få være fri til å elske den de vil. Og de må få være fri til å utdanne seg til noe annet enn legeyrket.

Vi skal ikke forakte vertkulturen. Min erfaring er at dette er en fellesnevner for alle innvandrere som opplever problemer med å integrere seg i det norske sammfunnet. Det er mulig dette er et problem som er skjult for dere som ikke er innvandrere selv. Men jeg har personlig under samtale med andre innvandrere hørt en god del negativt (for å si det mildt) om både nordmenn og norsk kultur.

Vi må ha evne til å legge fra oss (u)kultur som ikke passer inn i vårt nye hjemland. Det er for eksempel (og heldigvis) ikke rom for «familiens ære» i det norske sammfunnet.

Så er vi også frie til å ta til oss deler av norsk kultur, det som resonerer personlig.