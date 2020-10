annonse

En bisarr video som har gått viralt på Twitter viser kvinnelige Trump-motstandere bjeffe mot de som støtter den amerikanske presidenten.

Forrige helg samlet en gruppe Trump-supportere seg langs veikanten i Claremont, California, og viftet med amerikanske flagg.

Men da Trump-supporterne samlet seg og viste støtte til presidenten, som nylig ble friskmeldt fra coronaviruset, ble de konfrontert av en gjeng kvinner som begynte å bjeffe i ansiktet mot de fremmøtte.

En video av den bisarre oppførselen har gått viralt på sosiale medier.

Det er ikke første gang kvinnelige Trump-motstandere har oppført seg merkelig.

Hollywood-skuespiller James Woods har lagt ut en video på sin Twitter-profil som viste en klipp fra forskjellige utbrudd mot presidenten.

At least one of these creatures is making sense… (hint: the pretty one) pic.twitter.com/WgFTgS7mR8

— James Woods (@RealJamesWoods) October 4, 2020