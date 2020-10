annonse

Prototypen vil hjelpe mennesker med å se ting fra hundens synspunkt som vil åpne for å gi detaljerte fjernkommandoer.

Ifølge Defense One vil amerikanske militærhunder snart bli utstyrt med briller for «utvidet virkelighet» (AR-briller), som ifølge talspersoner vil gi menneskelige partnere muligheten til å gi «veiledende kommandoer fra lang avstand under farlige redningsaksjoner eller på jakt etter eksplosive enheter.

AR-brillene skal gi en fordel på slagmarken ved å «transformere hvordan det amerikanske militærets hunder blir anvendt i krig.»

– Miljøet for militærhunder er veldig spent på potensialet i denne teknologien. Den kutter gjennom ny grunn og åpner opp for muligheter som vi ikke har vurdert ennå, sa seniorforsker Dr. Stephen Lee i Den amerikanske Hæren i en kunngjøring.

Vanligvis følger militærhunder håndsignaler og laserpekere, eller kroppsfestede walkie talkier og kameraer, for instruksjoner. Dette kan føre til forvirring for dyrene eller fare for uønsket eksponering for mennesker.

– Utrolig resultat

Prototypen er utviklet av den Seattle-baserte småbedriften Command Sight, som ble grunnlagt av militærhundeksperten Dr. A.J. Peper i 2017.

Med ambisjoner om å bidra til å lukke gapet i kommunikasjon mellom mennesker og dyr, identifiserte han potensielle militære bruksområder for AR-briller for hunder og utviklet deretter prototyper for valper.

– Mye av forskningen til dags dato har blitt gjort med min rottweiler, Mater. Hans evne til å generalisere fra annen trening til å jobbe gjennom AR-brillene har vært utrolig, sa Peper, som la til:

– Vi gleder oss til å få dette i hendene på soldatene, forhåpentligvis om bare noen få år.

