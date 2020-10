annonse

Personer med flyktningstatus som ferierer i hjemlandet bør miste oppholdstillatelsen i Norge, mener Vidar Kleppe.

Demokratenes nestleder Vidar Kleppe har sett seg lei på at personer som hevder de er forfulgt i eget land, og som på det grunnlaget har fått opphold i Norge, reiser til hjemlandet på ferie.

– Siden midten av 1980-tallet har jeg som politiker hevdet at Norge har alt for mange grunnløse asylsøkere som har fått opphold i fedrelandet. Faktum er at mange av dem som har fått opphold i Norge, reiser hjem på ferie til det landet de sa de flyktet fra. Dette er rett og slett svindel med norske asylregler som vi overhodet ikke kan godta lenger, sier Kleppe til Resett.

– Asylsvindelindustrien må stoppes.

Bærekraftig politikk

Den populære politikeren fra Sørlandet mener at Norge bør føre en politikk som er bærekraftig på sikt, når det gjelder innvandring fra andre kulturer.

– Norge er et lite land, med relativ liten og homogen befolkning. Det er derfor begrenset hvor mange mennesker fra andre kulturer vi kan ta imot, integrere og skaffe arbeid og bolig til. Skal Norge kunne hjelpe mennesker også i fremtiden, må vi føre en politikk på dette området som er bærekraftig, både kulturelt og økonomisk, noe dagens politikk ikke synes å være, sier Kleppe.

Kjent sak

Han mener at «flyktninger» som reiser på ferie til hjemlandet bør miste flyktningstatusen i Norge, og transporteres ut av landet.

– Det er en kjent sak at eksempelvis personer fra Somalia og fra Eritrea som har fått asyl i Norge for at de var forfulgt, reiser hjem igjen til Somalia og Eritrea på ferie. Dette er etter min mening et klart brudd på betingelsene for at de fikk asyl, at det må medføre at disse personene fratas sin status i Norge og sendes hjem igjen til Somalia og Eritrea – for godt.

– Og for de av disse grunnløse asylsøkerne som har fått innvilget norsk statsborgerskap, må sakene selvsagt gjennomgås på nytt for å se om statsborgerskapet ble gitt på sviktende grunnlag.

Vil sette stopp

Kleppe peker på at også UDI har erklært at dette er et problem.

– Demokratene og jeg vil derfor sette en snarlig stopp for denne asylsvindelen. En svindel som for øvrig også UDI tidligere har bekreftet er omfattende.

Avslutningsvis fastslår Kleppe følgende:

– Husk at det er ingen menneskerett å få asyl i Norge, slik en kan få inntrykk av når en hører på de aller fleste av våre stortingspolitikere.