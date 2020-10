annonse

Det er ikke ofte Frp og Sylvi Listhaug får skryt for sine forslag i innvandringspolitikken, men Dagens Næringsliv har funnet noe å applaudere.

I en lederartikkel i helgen er det forslaget som går ut på å overlate en del av integreringen av flyktninger som kommer til Norge, til private ildsjeler, DN mener har noe for seg.

– Vi vet det er mange som engasjerer seg for flyktninger og asylsøkere i Norge. Vi ønsker å bruke deres engasjement for å bedre integreringen av de flyktningene som får komme til Norge, sa Listhaug til VG for et par uker siden.

Litshaug leder Frps innvandringsutvalg, som er i sluttfasen av sitt arbeid. Utvalget vil la enkeltpersoner og familier ta over mye av ansvaret for flyktningene som kommer til Norge. På spørsmål om hvordan det skal skje, svarer Listhaug:

– Ved at de melder seg for å stille opp og ta ansvar. Det kan være naboer som går sammen for å ta imot en flyktning eller en flyktningfamilie. De skal ha ansvaret for å finne bopel og skal også forplikte seg til å bidra økonomisk. Canada har et lignende system.

– Slipper vanlige folk til, så er vi overbevist om at flyktningene lærer språket raskere og mye lettere vil kunne sette seg inn i hvordan det norske samfunnet fungerer og de verdiene vårt samfunn er tuftet på, sa hun videre.

– Ingen troverdighet

Forslaget fikk ikke gehør hos Aps innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani.

– Den ene dagen sier de nei til kvoteflyktninger, den andre dagen ja. Frp er et høyrepopulistisk parti som har styrt integreringen i Norge og sviktet totalt, de har ingen troverdighet, sa han til VG.

At folk som tar til orde offentlig for at mennesker som ivrer for mer liberal innvandringspolitikk og å ta inn flere asyssøkere, også bør åpne opp sine egne hjem og lommebøker, kan ofte høres i ulike kommentarfelt og på sosiale medier. Underforstått tenker mange at det er lett å være raus på fellessskapets vegne men at mange av disse er «godhetsposører» som ikke er villige til å ta et ansvar i tråd med egne holdninger. Frp-forslaget vil utfordre de som uttrykker at Norge bør inn flere til å ta ansvar.

Seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen, som også er påtroppende leder i NOASD, har allerede delvis støtter forslaget til Fremskrittspartiet.

– Jeg synes ideen er god, og her kan vi trygt gjøre som Fremskrittspartiet sier, trekke litt på erfaringene fra Canada som har et lignende system, sa han til Nettavisen.

Og nå er altså også DN ute med støtte til Frp.

«Forslaget om å gi nordmenn med virketrang en mulighet til å ta mer ansvar, er interessant uansett hvor mange som kommer,» skriver de. «En modell der privat engasjement kan redusere dyrt byråkrati, og øke sjansen for å lykkes med integreringen, er et vinn-vinn-forslag som bør utredes nærmere.»

Svært dyrt

Nettavisen har undersøkt hva det koster å ta imot flyktninger.

«Ifølge Perspektivmeldingen fra 2017, koster én «vanlig» asylsøker i gjennomsnitt 1,6 millioner kroner for de seks første årene i Norge – mens tallet er 5,1 millioner for en enslig, mindreårig asylsøker over 16 år. Er asylsøkere 13 år ved ankomst, stiger kostnadene til om lag 8,5 millioner kroner for seks år,» skriver de.

En «vanlig» asylsøker over 18 år koster staten 187.000 kroner det første året. Det inkluderer 30.000 kroner til registrering hos Politiets utlendingsenhet (PU). 140.000 kroner går til asylmottak, inkludert vertskommunetilskudd – og 17.000 kroner går til opplæring i norsk, kultur- og samfunnskunnskap i asylmottak.

«For en enslig mindreårig asylsøker over 16 år, er kostnaden 691.000 det første året, og for en enslig asylsøker på 13 år, er prislappen på 2,2 millioner kroner første år i Norge,» har Nettavisen funnet ut.