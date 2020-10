annonse

I dagens samfunn kreves det respekt for omtrent alt mulig. Det være seg fra trosretning via seksuell orientering og til hudfarge eller etnisk opprinnelse.

Men hvem har egentlig «krav» på respekt, og hvorfor?

Hvis jeg tror på Gud, skal jeg da forvente respekt fra en satanist? Hvis jeg er muslim og tror på Allah og holder profeten Muhammed høyt, kan jeg da forvente å få respekt fra en som SIAN-leder Lars Thorsen for eksempel? Kan jeg forvente respekt kun fordi jeg er same, eskimo, dverg, svart eller gul?

Hvilke kriterier er egentlig lagt til grunn for at man forventer respekt for alt mulig og fra alle sammen? Hva er det som gjør at jeg må ha respekt for noe eller noen som jeg ikke respekterer?

Fra meg får du hverken respekt på grunn av hudfarge eller etnisk opprinnelse. Du får heller ikke automatisk respekt fra meg på grunnlag av hva du måtte tro på eller hvem du velger å ha seksuell omgang med. Du får heller ingen respekt fra meg på grunn av ditt fysiske utseende eller hvor tykk lommeboka di er.

Her er hvorfor:

Hvor du kommer fra eller hvilken hudfarge du har, bryr meg like mye som en maur bryr seg om tang og tareskogen langs norskekysten. Det har nemlig null betydning for alt og alle og kan umulig være noe man skal forlange respekt for. Hva du tror på er ditt valg og det er helt greit. Men selvsagt betyr ikke det at du skal forlange respekt fra meg hvis du tror på nisser og troll eller hva det nå måtte være. Jeg har da absolutt ikke noen som helst grunn til å gi deg aksept for vås du måtte tro på. Hvorfor skulle jeg nå gjøre det? For å behandle deg som et lite barn? For å virke overbærende? Alt det vil være en løgn fra min side og hvorfor skulle jeg nå lyve?

Hvem du ligger med er like interessant for meg som propagandaen i TV 2 eller NRK. Det bryr meg rett og slett ikke. Hvordan kan det forventes at jeg skal ha respekt for en som er seksuelt tiltrukket av en trestamme? La ham ha rota si i fred, men ikke forvent at jeg vil bøye hodet i nesegrus beundring.

Hvordan du ser ut – om du er tykk eller tynn, høy eller lav – det bryr meg like mye som det Erna Solberg bryr seg om å ta avstand fra vold mot etniske norske som kun bruker sin ytringsfrihet. Det er med andre ord totalt uinteressant. Så hvorfor skal nå jeg respektere en som kun er tynn? Hva er grunnen til at jeg må gjøre det? Det samme med hvor mye penger du har. Det gir ingen automatisk respekt fra meg bare fordi du er rik.

Grunnen er enkel.

Du må gjøre deg fortjent til respekt. Det er noe som må opparbeides eller fortjenes fordi du har gjort noe spesielt eller sitter i en spesiell situasjon for eksempel.

De som får respekt fra meg er de som er ærlige, hardtarbeidende og rettferdige mennesker. De som hver dag tenker på andre fremfor seg selv, de som har forståelse og empati med syke og eldre, de som gjør en innsats for samfunnet og nasjonen, de som er patrioter og de som kjemper for sannheten.

Alle andre hverken fortjener eller får min respekt.