annonse

annonse

TRUMP RASER! Krigstypene stirrer mot deg fra førstesidene. Men orker du lese deg bakover i saken finner du kanskje at han egentlig bare var legitimt og behersket uenig med sine frenetiske motdebattanter. Etter at boulevard-pressen ble kuppet av aktivister plukkes ord og vendinger uten verifiserbart hold i virkeligheten.

For bladsmørere betyr det selvsagt mye at akkurat deres arbeid verdsettes med førstesideoppslag – kronen på verket. Og da er fristelsen åpenbar til å vri og vrenge beskrivelsen med størst mulig sensasjonell vinkling. Etter hvert er veien heller ikke lang for å konvertere journalistyrket i retning av et personlig forfatterskap og ren diktning.

Hundemorder løs – i Akersgata…

annonse

Under min tid på desken i Akersgata ble etter hvert devisen – no business like showbusiness. Som ung spire ville man selvsagt opp og frem. Da politiet over radioen kunne melde til operasjonssentralen at to hunder var funnet livløse i hovedstaden, bare måtte jeg også slå til med: Hundemorder løs i Oslo! I befippelsen glemte jeg byline – mitt navn, men det var jeg til gjengjeld svært glad for da den fortsatt seriøse gammelredaktøren dagen etterpå ”tordnet” og ville vite hvem som sto bak dette sprøytet der to hunder var overkjørt og drept av tilfeldige kjøretøy i storbyen.

Les også: Kjent investor: Mediene fyrer opp protestene og sinnet i USA

Men dette var mens det fremdeles fantes reportere, revolverjournalistikken bare var i startgropen og aktivismen ikke var oppfunnet. Utviklingen gikk superraskt frem til dagens blanding av menighetsblad og russeavis som skriker mot deg fra butikkenes sjokkselgere allerede i døråpningene.

annonse

Ernas NAZI-stunt

Nå har selv statsministeren skjønt hva som gir ”full pupp” i pressen og går viralt med interjeksjon-liknende fraser som ”HELT NAZI!” Slik slipper hun til og med å frykte at noen i pressekorpset mangler egen-fantasi, men serverer sludderet ferdig krydret med hundre prosent medie-suksess. All reklame er bedre enn ingen reklame. Når det bare ”GÅR VIRALT!”

Seriøse samfunnsaktører som kunne bidratt til funksjonell kunnskapsmessig pottetrening av folket, vokter seg vel og ligger lavt i terrenget når overskriften på timeslange dybdeintervjuer ender opp som:

Helt VILT!

annonse

Skammelig!

Vi kveles!

Kloden KOKER snart!

Illsinte forskere!

De vet at enhver korrigerende rettelse fra deres side havner langt bak som et anonymt leserinnlegg få blar seg bakover til. Selv om det i redaktørforeningens festtaler presiseres at slike tilsvar skal presenteres med samme redaksjonelle tyngde.

Nye eventyr-illusjoner

Nå aksentueres daglig medienes nye hjertebarn – globalpolitisk venstre-aktivisme. Med de hittil opparbeidede førsteside-brølene i verktøykassen, får Stortingets hyper-tåkesnakk om balansert mediedekning som grunnlag for statlig finansiering, gaveoverrekkelsene til å fremstå som et nyoppdaget eventyr fra H.C.Andersen om ytterligere garderobe-illusjoner. Millionene triller ut av statens svinnende oljefond i et tempo som aldri før. Selv om målgruppen av dedikerte menighetsblad fremstår så infantilt naive at det snart finnes mer visdom i Donald Duck.

Ikke til å undres over at disse redaksjonelle illusjonistene har all grunn til å snappe etter luft der de bare har lit de parade i vente om de tas ut av den statlige respiratoren. For det kan da ikke være mulig at reminisensen av lesere er så fordummet at de er villige til fortsatt å kjøpe dette mølet dersom de må betale det den ekstraordinære ”journalist”-sysselsettingen koster uten statsstøtte-millionene?

Spar på BRØLENE!

Det er snarere vanlige borgere som har all grunn til å KVELES, KOKE OVER og bli ILLSINTE. Så spar litt på konfekten d’herrer Akersgata. Snart kunne det jo tenkes at de interjeksjonsliknende brølene deres gjør krav på ny aktualitet. Denne gang fra virkelighetens verden.