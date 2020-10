annonse

Tankesmien stiller spørsmål om det blir bedre barnehager for barna når kommersielle eiere henter ut penger til seg selv.

– Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) tviholder på de kommersielle eiernes rett til å tjene seg rike. Barna får et dårligere barnehagetilbud når velferdspenger går til privat profitt, skriver Stine Hjerpbakk i Klassekampen.

Hjerpbakk er utreder i Manifest Tankesmie, hun mener at Lindboe lener seg på en sammenligning av hva kommunale og private barnehager koster det offentlige. Hun sier at en kan ikke sammenlikne priser på barnehager i Seljord og Trondheim. Fordi små kommuner leverer dyrere tilbud.

– En barnehageplass i Seljord er altså nesten 50.000 kroner dyrere å drifte enn i Trondheim. Det er ikke så rart. Det er gjennomgående slik at kostnadene for barnehage er lavere i store kommuner enn i små. Men gir det grunnlag for å hevde at Trondheim «sparer det offentlige» for kostnader, sammenlignet med Seljord, spør Hjerpbakk, og svarer selv på spørsmålet:

– Regnemetoden gir en sentraliseringspolitikk de fleste vil si seg uenig i. Det er åpenbart også et latterlig regnestykke, fordi det legger helt feil premisser til grunn. Det er likevel denne logikken Private Barnehagers Landsforbund bruker når de «argumenterer» for at de private barnehagene «sparer» det offentlige for store summer årlig.

Utreder i Manifest Tankesmie mener at spørsmålet velgerne og partiene bør stille seg, er om det blir bedre barnehager for barna når kommersielle eiere henter ut penger til seg selv?