Joe Biden, som hevdes å lede på alle meningsmålinger, ble overdøvet av Trump-supportere på sitt eget folkemøte.

«I dag var ikke en god dag for Joe Biden», innledet Donald Trump da han kom på scenen i Florida i sitt første folkemøte siden corona-diagnosen.

Presidenten henviste til Bidens kampanjeturer de siste dagene, der nesten ingen personer har møtt opp for å høre han snakke.

I Arizona ble en nyhetsreporter overrasket da absolutt ingen kom for å møte Biden og hans visepresident. «Det er kjedelig her», sa nyhetsreporteren.

Overdøvet

Men verre skulle det bli.

Da Biden holdt «drive in» folkemøte i Ohio mandag, der et titalls biler møtte, ble han overdøvet av rop fra et hundretalls Trump-supportere som stod utenfor. Bidens «drive in» tilhengere svarte med biltuting og til slutt var det ingen som hørte hva 77-åringen sa fra talerstolen.

Supporters of President Trump drowning out Sleepy Joe's Ohio speech with chants of "four more years!" pic.twitter.com/TRdVrCtiyr — Jake Schneider (@jacobkschneider) October 12, 2020

Det vakte også oppsikt da Biden nok en gang glemte at han kjemper om å bli USAs neste president.

Under «bil-rallyet», mellom all tutingen, sa Biden at han er en «stolt demokrat som driver kampanje for å bli med i Senatet».

Flere har stusset over den labre interessen rundt Biden.

Hollywood-skuespiller James Woods la ut et bilde av folkemøtet til Biden i Pennsylvania fredag der de få fremmøtte satt på en stol langt fra hverandre. Bildet har skapt mye latter på sosiale medier.

This is an actual photo of the Biden campaign today! pic.twitter.com/aoZwyrZkqy — James Woods (@RealJamesWoods) October 12, 2020

Smekkfult på Trump-rally

Entusaiasmen på Trump sitt rally i Florida var noe helt annet, selv om målinger fra Five Thirty Eight viser at det er 86 prosent sjanse for at Biden vinner presidentvalget.

Flere tusen Trump-tilhengere måtte se folkemøtet fra storskjerm utenfor, ettersom det var smekkfullt inne på arrangementet.

Overflow crowd already at the @realDonaldTrump event in Sanford, FL. 👀 pic.twitter.com/abSPuIysMn — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) October 12, 2020

Wow. Tell me Biden is winning again? pic.twitter.com/acM7lp8O0B — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 13, 2020

Også CNN var tilstedet og rapporterte direkte, noe de ikke gjorde under Joe Bidens folkemøte.

Den Trump-kritiske journalisten Jim Acosta, som i forrige uke stemplet Trump «coronavirus-lederen», fikk tilrop mot seg.

– CNN suger, ropte Trump-tilhengerne mot Acosta og hans arbeidsgiver.

Members of the crowd at President Trump’s rally in Florida chant “CNN sucks” as @Acosta is live on air

pic.twitter.com/fdXTrt8MaG — Daily Caller (@DailyCaller) October 12, 2020