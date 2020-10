annonse

Den liberale tankesmien Civitas Lars Kolbeinstveit skriver i iTromsø at Arbeiderpartiet tyr til stadig mer radikale virkemidler.

– Arbeiderpartiet opplever konkurranse fra mer venstreorienterte Rødt og SV. Det kan virke som Ap derfor finner det formålstjenlig å ta i bruk mer radikale virkemidler. Dette til tross for at det kan bli vanskeligere å oppnå mål om god velferd, skriver Kolbeinstveit.

Han viser blant annet til at Arbeiderpartiet før har hatt en pragmatisk tilnærming til private barnehager, men at vi i dag ser et mer ideologisk Arbeiderparti som i større grad avviser private aktører.

Han etterlyser en mer pragmatisk tilnærming fra norske sosialdemokrater.

– De borgerlige partiene mener at vi kan sikre skattevilje, likhet og høy kvalitet, dersom vi betaler for velferdstjenester i fellesskap, samtidig som både offentlige, ideelle og private aktører kan levere tjenestene. Dersom vi bare har offentlige leverandører, er det ikke sikkert at vi bruker ressursene godt nok eller sikrer valgfrihet for borgerne. I verste fall blir kvaliteten så dårlig og valgmulighetene så få at flere velger å kjøpe helprivate velferdstjenester.

