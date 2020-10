annonse

– Katastrofal for det bilaterale forholdet.

– Norges myndigheter beskylder Russland for «dataangrepet» mot Stortinget. Ingen bevis er lagt frem. Vi anser slike beskyldninger mot vårt land som uakseptable, sier Russlands ambassade i en uttalelse.

Det skriver den russiske ambassaden i Norge i en Facebook-melding tirsdag som respons på at at Utenriksdepartementet påstår at det var Russland som stod bak IT-angrepet mot Stortinget i august.

–Vi betrakter hendelsen som en alvorlig bevisst provokasjon, katastrofal for det bilaterale forholdet, skriver den russiske ambassaden ifølge VG.

Gissel

Lederen for utenrikskomiteen i det russiske parlamentet, Leonid Slutskij, omtaler ifølge NTB de norske anklagene om et russisk dataangrep som «fullstendig tull».

Slutskij sier til nyhetsbyrået Tass at «det ikke er første gang Norge blir et gissel for det generelle anti-russiske hysteriet».