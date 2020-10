annonse

MDG-politiker Eivind Trædal tror ikke slike medieoppslag vil stå seg godt for ettertiden.

– Det er utrolig vanskelig for nordmenn å assosiere varme med noe annet enn godt vær, skriver Trædal i et innlegg i Medier24, der han advarer mot utviklingen:

– Men når temperaturmålingene verden rundt begynner å ligne på klimaforskernes mest dystre scenarier, når klimautslippene er i tråd med «worst case»-spådommer om fem graders oppvarming i dette århundret, og issmeltingen skjer i ekstremfart.

På bakgrunn av det, mener Trædal at det direkte groteskt at oppslag etter oppslag illustreres med glade, badende mennesker eller andre positive innfallsvinkler.

– Særlig er media glade i «varmerekord».

Trædal mener videre at varmerekordene kommer av at vi fyller atmosfæren med klimagasser. Han sier at Meteorologisk institutt også går i den fellen, at de uttaler seg om fint vær.

– Slik omtales de mest merkbare effektene av den største katastrofen i vår levetid. Jeg tror ikke disse oppslagene vil stå seg godt for ettertiden, når de har veldig mye mer «finvær» å håndtere.