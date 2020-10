annonse

annonse

President Donald Trump var i fyr og flamme da han talte til titusener av mennesker i Florida i sitt comeback-rally etter corona-diagnosen.

Det kom ikke som noen overaskelse at venstreorienterte CNN fokuserte på bruk av munnbind i det de rapporterte fra det massive Trump-folkemøtet i Florida mandag.

Men etter at CNN-journalist Jim Acosta hadde sutret over at få hadde på seg munnbind, tok han selv av seg ansiktsmasken og ble fotografert av de fremmøtte. Etter at han ble avslørt ble han hånet på sosiale medier og kalt en hykler.

Trump supporters chant CNN sucks while Jim Acosta does live segment. He makes comment about masks and says “you know what else sucks? Coronavirus.”

But… then he walks off stage and…TAKES OFF HIS MASK?!? pic.twitter.com/ZbyjoL9Q2H

— Excuse Me as I Kiss the Sky (@nunyabiz55) October 13, 2020