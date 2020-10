annonse

En sak rulles nå opp i New York Post. De har fått tak i en harddrive som angivelig avslører e-poster tilhørende Hunter Biden. I en av e-postene takkes han for et møte med sin far, Joe Biden, som da var visepresident.

Hunter Biden fikk i 2014 styreplass i Burisma, et ukrainsk oljeselskap. Han hadde ingen erfaring fra bransjen, men ble betalt 50.000 dollar i måneden for å sitte i styret. Og det var mens hans far var visepresident og styrte USAs politikk mot Ukraina.

Joe Biden har tidligere benektet å engang ha snakket med sin sønn om Burisma eller Ukraina. «Jeg har aldri snakket med min sønn om hans utenlandske forretninger.» Men mistankene har vært der og spørsmålene har blitt stil for hvorfor Hunter Biden ellers fikk en så lukrativ posisjon.

Og i 2015 la Biden press på Ukraina om art den ukrainske sjefsanklageren Vitaly Shokin skulle få sparken, noe han fikk i 2015. Shokin drev da en etterforskning av oligarken som eide Burisma. Joe Biden skrøt i en tale i 2018 av hvordan han fikk Shokin sparket ved å true med å holde tilbake amerikansk støtte.

Riksrettssaken i januar 2020 dreide seg nettopp om Trumps interesse av at Ukraina skulle etterforske om det hadde skjedd noe kritikkverdig og ulovlig knyttet til Burisma og Biden-familien. Demokratene mente Trump hadde blandet sine personlige interesser i å få noe på Joe Biden, med rollen som president. Trump ble frifunnet i Senatet av det republikanske flertallet i februar i år.

Men nå er det funnet e-poster hvor en Vadym Pozharskyi, nummer tre i Burisma-hierarkiet, har sendt en e-post med takk til Hunter Biden 17. april 2015 hvor han skriver:

«Dear Hunter, thank you for inviting me to DC and giving an opportunity to meet your father and spent [sic] some time together. It’s realty [sic] an honor and pleasure.»

På norsk:

«Kjære Hunder, takk for invitasjonen til Washington D.C og at du ga en mulighet til å møte din far og tilbringe tid sammen. Det er virkelig en ære og fornøyelse.»

I harddriven skal det også være en 12 minutter lang video som viser Hunter Biden mens han sniffer kokain og har sex med en uidentifisert kvinne.

Laptopen skal ha blitt levert inn i Delaware i april 2019 for reparasjon. Den ble aldri hentet og butikkeieren leverte laptopen til FBI i slutten av 2019. Han tok også en kopi som ble levert til Rudy Giulianis advokat.

Det var fra Giuliani New York Post fikk harddriven på søndag.

Hunter Bidens advokat hevder Giuliani sprer «konspirasjonsteorier» og baserer seg på russisk etterretning, skriver Fox News.

Det er også forsvaret fra Joe Bidens kampanje, skriver Fox News. Talsmannen Andrew Bates sier videre at de har sjekket Bidens offisielle møteplan, og intet slikt møte fant sted i april 2015, hevder de.

Så langt har Fox News, Breitbart og andre kanaler på høyresiden i USA skrevet om New York Post-artiklene. På Fox og Breitbart dominerer det nå som toppsaker. Men det er foreløpig helt stille hos CNN, i New York Times og andre pro-Biden medier. Facebook har også gått til det skritt å «undertrykke» artiklene fra New York Post i påvente av å få dem «faktasjekket». Dette møter skarp kritikk fra senator Josh Hawley, skriver Fox News.