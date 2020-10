annonse

annonse

Sjubarnsmoren Amy Coney Barret ble spurt om hun noen gang har begått voldtekt under høring i forbindelse med den åpne høyesteretts-plassen.

Senatshøringen av Barrett, som er nominert til den ledige plassen i USAs høyesterett, startet mandag. Tirsdag fikk hun spørsmål fra medlemmer i senatet.

– Jeg stiller hver kandidat disse to spørsmålene, og jeg vil stille dem til deg. Siden du ble lovlig voksen, har du noen gang kommet med uønskede forespørsler om seksuelle tjenester eller begått verbal eller fysisk trakassering eller overgrep av seksuell karakter? spurte Hiono.

annonse

– Nei, svarte Barrett.

Sjokkert

På sosiale medier er det mange som reagerer med både frustrasjon og sinne over at noen kan stille slike spørsmål ettersom Barret er mor til sju barn, hvor to av de er adoptert fra Haiti.

annonse

En av de som var sjokkert over spørsmålet var den republikanske politikeren Ronna McDaniel.

– Mazie Hirono har ingenting å gjøre i Senatet, enda mindre i rettsvesenet, skrev hun på twitter.

Mazie Hirono has no business being in the Senate, much less on the Judiciary Committee. https://t.co/HzqFAbu8nM — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) October 13, 2020

They keep going lower and lower until they fall into their own abyss — Jeannie (@heartoftexas55) October 13, 2020

annonse

Brett Kavanaugh

Men det er ikke første gang Hirono vekker oppsikt.

Da Brett Kavanaugh var til høring for å bli USAs neste høyesterettsdommer i 2018 meldte C-Span at Hirono lo og skrattet da hun beskyldte Kavanaugh for voldtekt.

Kavanaughs høring ble kalt en skandale, men det hindret likevel ikke at også politiske kommentatorer i Norge hengte seg på beskyldningene at høyesterettsdommeren var en voldtektsmann.

En av de som var mest høylytt var Dagbladets Marie Simonsen som påstod Kavanaugh var skyldig i overgrep og at han «ga faen» i den såkalte metoo-bevegelsen.