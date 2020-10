annonse

annonse

På Facebook advarte statsminister Erna Solberg tidligere denne uken om falske nyehter som sprer seg i samfunnet. Svarene hun fikk ble kanskje ikke helt som hun hadde tenkt seg.

– Falske nyheter kan danne grunnlag for konspirasjonsteorier, men konspirasjonsteorier kan også berede grunnen for falske nyheter. Sammen kan de føre til splittelse og polarisering i befolkningen. Min oppfordring til alle, er at vi må være kritiske, undersøke kilder og være ekstra oppmerksomme på saker som vekker sterke følelser. For det sies ofte at hvis det er for godt til å være sant, så er det nok det. Det er også slikt at hvis det er for galt til å være sant, ja da er det ofte usant, skrev Solberg på Facebook.



I sitt eget kommentarfelt fikk hun imidlertid mange skarpe og negative tilbakmeldinger.



– Problemet er vel heller det at vi har mistet tilliten til deg og resten av regjeringen. Dere forteller ikke den hele og fulle sannhet om forskjellige saker som berører befolkningen kraftig. For eksempel konsekvensene av masseinnvandring og islamifisering av Norge og Europa. Iverksettelse av meningsløse tiltak som elektrifisering av sokkelen som alle skjønner vil generere mindre CO2 i Norge og totalt sett mer globalt. Altså null klimaeffekt. Likeledes vindmølleparker Norge ikke har behov for. Og sist men ikke minst utdeling av penger til alle verdens hjørner for å fremstå som gode og snille mennesker, uten verifisere hvilken effekt bistandsprosjektene har. Høyre er en gedigen skuffelse, skriver en mann.



– Tilliten er vekk, og du får bare finne deg i at folk mener noe annet enn det du gjør. Det er ikke verken konspirasjon eller noe annet; det er et ord du og andre maktmisbrukere anvender når folk tillater seg å stille spørsmål ved hva politiske ledere gjør, svarer en kvinne.

En annen mann forsøker å nyansere oppfatningen av begrepet «falske nyheter»:



– Er alt konspirasjonsteorier nå da? Det er jo lett å komme med slike påstander, men slike ting bunner jo også i mistillit og mistro blandt folk. Så er det allerede stor splittelse og polarisering i befolkningen- noe som politikere selv skaper også. Min tillit og tiltro til mange av dagens politikere er heller ikke spesielt stor- dette gjelder også til statsminister Solberg dessverre!



Artikkelen fortsetter.

annonse

Negative

De fleste kommentarene er negative til budskapet fra statsministeren.

annonse

– Erna Solberg, du har totalt mistet min tillit! Å snakke om at vi her i Norge drives av følelser, det er rett og slett respektløst overfor egen befolkning; det er en hersketeknikk! Du er akkurat nå statsminister for en befolkning som har utdannelse og evne til å tenke selv, slår en mann fast.

– Norgeshistoriens største falske nyhet

Flere trekker frem utbyggingen av vindmølleparker som mange mener raserer norsk natur som et eksempel på hvordan regjeringen villeder befolkningen.

– Erna Solberg. Er det et konspiratorisk usagn å si at du går i spissen for å ødelegge mest mulig av norsk natur? At du betaler utenlandske investorer i form av subsidiering av vindturbiner for å ødelegge og vandaliser norsk natur?, skriver en mann.

annonse

– Du har vel selv stilt deg bak norgeshistoriens største falske nyhet. At vi må ødelegge norsk natur for å redde klima .Du tar ikke imot kunnskap om vindkraft og later som ingenting, skriver en annen.