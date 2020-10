annonse

Norge er blant landene som økonomisk vil klare seg best gjennom coronakrisen, med et BNP-fall på 2,8 prosent, skal vi tro IMF.

IMFs analyse av den økonomiske situasjonen er trist lesning for de fleste land. Fondet anslår at nedgangen på verdensbasis blir på 4,4 prosent.

Totalt anslås fallet i verdensøkonomien i år og neste år til å bli på 11 billioner dollar.

Det ser imidlertid ikke så ille ut for Norge. IMF anslår nemlig at Norge er blant landene som klarer seg best, og spår et fall i brutto nasjonalprodukt på 2,8 prosent i 2020 og en vekst på 3,6 prosent i 2021. Fallet i år er blant de laveste som er anslått i Europa.

– Det indikerer at tiltakene våre har truffet relativt godt. Men jeg vil understreke at usikkerheten fortsatt er stor, og at vi er avhengig av å fortsatt ha kontroll på smitten for å holde økonomien i gang, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.