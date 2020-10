annonse

Gelius er kritisk til regjeringens handlingsplan mot diskriminering av, og hat mot muslimer.

Han mener at den ikke tok for seg frykten for islam, og hva frykten bunner i, hvilke konsekvenser frykten fører til og hvordan man skal komme frykten til livs.

Han har etterlyst en åpen, ærlig, konkret og usminket debatt om hvordan islam skal forstås og tolkes i vår tid – og islams forhold til vårt demokrati og menneskerettighetene.

Først ut i den åpne og usminket debatten er Islamsk Råd.

– Selv om Gelius resonnement i utgangspunktet er for ulogisk og usammenhengende til at det fortjener å bli tatt på alvor, gjør vi her et forsøk på tilsvar, fordi uimotsagte islamofobe narrativer er farlige, svarer Islamsk Råd i Vårt Land.

– Håpet er at debattnivået i fremtiden kan heves, og at premissleverandørene for det offentlige ordskiftet innser at definisjonsmakten er skjevfordelt i muslimers disfavør.

Islamsk Råd skriver at når Gelius mener handlingsplanen mot muslimfiendtlighet har for lite fokus på det skrekkinngytende ved muslimers religion, har han verken forstått hva en handlingsplan er, eller det angivelige problemet med islamofobi som ligger til grunn for at den ble utarbeidet.

De mener videre at handlingsplanen med fordel kunne ha vært tydeligere; Den unnlater å benytte begrepet islamofobi. De hevder også at Gelius underkjenner omfanget av muslimfiendtlighet i Norge, og trekker frem noen eksempler:

– Organisasjonen Human Rights Service (HRS), som vil forby islam og kaller det et virus verre enn koronaviruset, har fått over 25 millioner kroner i statsstøtte, og denne støtten videreføres i det nylig fremlagte statsbudsjettet.

– Den tidligere justisministeren Per-Willy Amundsen vil utestenge muslimske migranter fra landet, og hans partifeller Jan Peistorpet og Ulf Erik Knudsen vil ha henholdsvis et muslimfritt Hedmark og muslimfrie drosjer.