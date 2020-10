annonse

annonse

Vi allerede har funnet langt mer olje enn det vi kan forbrenne for å nå målene i Parisavtalen, likevel foreslår regjeringen mer petroleumsvirksomhet.

– Regjeringens statsbudsjett er en hån mot unges rettigheter og et brudd med alle dimensjoner av klimarettferdighet, skriver Elise Åsnes i Dagsavisen.

– Forslaget ignorerer klimastreikernes krav og er et tydelig eksempel på hvordan unges stemmer systematisk tilsidesettes i utformingen av dagens klimapolitikk.

annonse

Les også: Norad bruker millioner på venstreradikale

Åsnes er koordinator for klimautvalget i Spire, det er en miljøorganisasjonen som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. Spire er ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet.

Hun mener at i et klimarettferdighetperspektiv har Norge, som et rikt oljeland, et særskilt ansvar for å bøte på skadene vi har påført verden.

annonse

– I rapporten «Norway’s Fair Share of Meeting the Paris Agreement» understrekes det at Norge må gi minst 65 milliarder kroner årlig i klimafinansiering for å kunne kalle sitt bidrag rettferdig.

Les også: En klimafornekters bekjennelser

Men hun er kritisk til at regjeringen foreslår heller å bruke de samme milliardene til å kartlegge kontinentalsokkelen. Til det har hun å si følgende:

– Den oljekåte regjeringen har overhodet ikke tatt innover seg det faktum at norsk olje koker kloden.

annonse

Koordinatoren i Spire har heller ikke noe tro på karbonfangst, hun mener det er usikkert om de vil fungere, og med en global klimakrise har vi ikke råd til å satse på noe så usikkert alene.

– Budsjettet et tydelig bilde på at natur og klima stadig blir nedprioritert til fordel for økt økonomisk vekst.