Går ned på høykant.

På Sortland nær grensen til Troms kan Eivind Simonsen, eier av hermetikkfabrikken Vesteraalens, gni seg i hendene. For selskapet har de fleste pilene pekt oppover i 2020, forteller Simonsen i et lengre intervju med Finansavisen.

Under coronavirus-pandemien har den tradisjonsrike fiskemat-produsenten, som ble grunnlagt for 108 år siden, sett salget av hermetiserte fiskeboller nærmest stige like brått som smittetallene.

Fabrikken selger vanligvis 1,5 til 1,6 millioner bokser med fiskeboller i året. Men i mars 2020 alene puttet panikk-hamstrende nordmenn hele 500.000 bokser i handlekurven. Samtidig kunne REMA 1000 melde om salgsøkning på 1.300 prosent.

Det kommer i tillegg til økt kinesisk appetitt på norske fiskeboller, en rett som vanligvis serveres med hvit saus og kokte poteter og gulrøtter. Hittil har Vesteraalens sendt av gårde fire-fem containere med de nordnorske kulinaritetene.

Fabrikkeier Simonsen mener Vesteraalens fiskeboller viser at det er mulig med økt råvareforedling i norsk fiskemat-industri, istedenfor å sende fisken «nærmest levende» ut av landet, som Simonsen uttrykker det overfor Finansavisen.

Nå sikter hermetikkfabrikken dessuten mot Oslo Børs, nærmere bestemt handelsplattformen Merkur Market. Da vil Simonsen kunne realisere noe av den eventyrlige gevinsten som han har opparbeidet siden han i 1990-årene kjøpte den da kriserammede bedriften.

I intervjuet med Finansavisen blir det også plass til litt politikk. Simonsen er redd for at den særnorske tilliten mellom folk er i ferd med å forvitre, og tror dette kan få alvorlige følger ikke minst for handel og økonomisk samkvem mellom fremmede.

– Den største verdien vi har i Norden er den høye tilliten vi har mellom personer og institusjoner og mellom enkeltpersoner, sier Simonsen til Finansavisen.