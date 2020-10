I en pressemelding publisert på politiet.no viser politidirektøren til at de to forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas har i mange år arbeidet med å forstå mannskulturer og likestillingsutfordringer i Forsvaret. Nå deltar de i et større forskningsprosjekt finansiert av NordForsk som skal sluttføres i 2021. Prosjektet ser blant annet på hvorfor det er så få kvinner innen politiets mest framskutte operative områder.

-Dette prosjektet stiller relevante og viktige spørsmål. Vi vet fra før at kjønnsbalanse i arbeidslivet er en avgjørende faktor for et sunt og godt arbeidsmiljø, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

annonse

I sin studie, som blant annet omfattet Utrykningsenhet Vest (UEH), avdekket forskerne flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket adferd.

-Funnene i Vest ble offentliggjort i fjor, og er slik sett ikke nye. Politidistriktet har også tatt tak i funnene og jobbet systematisk med å kartlegge omfanget og endre kultur, sier Bjørnland.

Hun forteller imidlertid at hun i et nylig møte med Ellingsen og Lilleaas fikk presentert nye og urovekkende historier fra andre deler av etaten.

annonse

-Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt “knulle-torsdag” ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg. At instruktører har hatt intime relasjoner til studenter – i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, er uakseptabelt og i strid med vårt verdigrunnlag, sier Bjørnland.