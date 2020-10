annonse

annonse

Ansvarlig redaktør i Energi og Klima og redaktør for Norsk Klimastiftelses publikasjoner, Anders Bjartnes, sier at Resett bidrar til at klimavitenskapen fornektes.

– Ved å avvise klimavitenskapen legges grunnlaget for en «alternativ sannhet», som i Norge trives best i kretsen rundt Resett, skriver han i Energi og Klima .

Anders Bjartnes stiller spørsmål om Siv Jensen kan temme klimafornekterne i eget parti. Fremskrittspartiet har stemt nei til å bruke penger på karbonfangst og -lagring. Dette bekymrer redaktør Bjartnes, og han ser skjær i sjøen:

annonse

– Er Frp igjen i ferd med å bli et parti som fornekter klimavitenskapen og betrakter klimapolitikk som en «globalistisk» konspirasjon?

Les også: – Vi må ta klimagrep før oljeboblen sprekker

Han skriver at blant klimafornektere er det folk som tror at klimatrusselen ikke finnes, og at klimaforskning er kvakksalveri. Han hevder også at klimafornektere tror at politikkerer er naive og dumme, og at de har satt i gang meningsløse tiltak. Samt at Angela Merkel, Erna Solberg og andre «globalister» har latt seg forlede til å bygge vindkraft, og at det raserer norsk natur.

annonse

Han sier videre at klimefornekterer tror at vi er spesielt naive og dumme i Norge, fordi ingen andre, Kina, India, USA, driver klimapolitikk. Samt at «klimahysteriet» er meningsløst fordi klimatrusselen ikke finnes.

Les også: Hm: NRK og Norsk klimastiftelse har samme styreleder

– Med et slikt verdensbilde gir det selvsagt ingen mening å bruke penger på karbonfangst og -lagring – eller noen slags form for klimapolitiske tiltak, skriver Bjartnes, og legger til en dyster spådom:

– Et Frp som velger å se bort fra klimavitenskapen og som velger linjen Oslo Frp står for i klimapolitikken vil være en umulig regjeringspartner for Høyre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474