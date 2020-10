annonse

Frps nestleder Ketil Solvik-Olsen kaller pressestøtten for valgkampstøtte til de rødgønne på skattebetalernes regning.

– La meg minne om at Nationen mottar årlig over 20 millioner kroner i støtte fra skattebetalerne – over 700.000 kr per journalist. I praksis ligner dette valgkampstøtte til de rødgrønne. Sammen med Klassekampen, Vårt Land, Dagsavisen, BA, RA og en håndfull andre avisen med historiske rødgrønne sympatier – mottar disse avisene hundretalls millioner kroner årlig fra statskassen, skriver Ketil Solvik-Olsen på Facebook, og legger til:

– Jeg er for et mangfold i media, og derfor er støtte til landets mange lokalaviser positivt. Men skattekroner rett til aviser som aktivt heier på en politisk side og ønsker regjeringsskifte – det kan vi klare oss uten.

Men det utspillet får Nationen til reagere.

– Frps mørkeblå eminense, Ketil Solvik-Olsen, vil kneble riksaviser som ikke støtter høyresida. Er Solvik-Olsen desperat, USA-inspirert, eller vil han bytte ut demokratiet med en annen styringsform?, svarer Nationen.

– Frps mørkeblå eminense og slugger, tidligere samferdselsminister i Erna Solbergs regjering, Ketil Solvik-Olsen, var nok grundig skuffet over Frps lave oppslutning da han kom hjem fra USA.

Avisen lurer på om Ketil Solvik-Olsen tok med seg inspirasjon fra den amerikanske debatten.

– Den tidligere samferdselsministeren tar til orde for å kneble redaktører og kommentatorer i de meningsbærende riksdekkende avisene ved å ta pressestøtten fra disse avisene. Rettere sagt: Han vil kneble de som ikke er enige med Frp, skriver Nationen, og mener kutt i pressestøtte er sensur.

– Så utfordret av manglende oppslutning, eller kanskje så inspirert av Trumps metode («fake news!»-strategien), er altså Ketil Solvik-Olsen at han foreslår statlig sensur i et land med sterke folkestyretradisjoner.

Ketil Solvik-Olsen svarer på Facebook:

– Den rødgrønne heiagjengen i avisen Nationen mener kritikk mot avisens millionsubsidier, er å anse som forsøke på sensur og knebling av demokratiet. Ja, hva skal man si…?

– Mer usaklig fra en avis er det knapt mulig å få det.