Utenriksdepartementet krever åpenhet fra tankesmien IPI om forbindelsene mellom Terje Rød-Larsen og overgriperen Jeffrey Epstein.

UD har gjennom årene gitt over 130 millioner kroner til tankesmien, som ledes av den norske toppdiplomaten Terje Rød-Larsen.

I et gjeldsbrev DN avslørte tidligere denne uken står det at Terje Rød-Larsen forplikter seg til å betale Jeffrey Epstein 130.000 dollar (tilsvarende 800.000 kroner i 2013). Brevet et signert i juli 2013 og Rød-Larsen skal betale innen utgangen av året. Det står ingenting om hva han skylder pengene for.

Slik svarer kommunikasjonssjef Trude Måseide overfor DN om de nye opplysningene som viser tette forbindelser mellom Terje Rød-Larsen og Jeffrey Epstein:

– Dette er en sak for IPI sitt styre. Utenriksdepartementet mener at det er viktig at IPI sitt styre bringer klarhet i saken, særlig sett opp mot eget etisk regelverk. Som utenriksministeren sa i januar: Mange tilskuddsmottagere ser verdien av åpenhet.

– UD har ikke innvilget støtte til IPI siden 2018. Vi har heller ingen intensjon om ytterligere støtte p.t. Avhengig av hvordan IPIs styre håndterer saken, vil UD måtte foreta en helhetlig partnervurdering av IPI, før departementet vil behandle en eventuelt ny søknad, sier Måseide.

